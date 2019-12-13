En vahşi fuhuş çetesi! Kaynar su ile cezalandırmışlar... İstanbul'da, başta Özbekistan olmak üzere bir çok Orta Asya ülkesinden mankenlik ve iş vaadiyle kandırdıkları yabancı uyruklu kadınları yurda sokarak zorla fuhuş yaptıran bir şebekeye yönelik olarak düzenlenen operasyonda, aralarında elebaşlarının da bulunduğu 13 şebeke üyesi yakalanıp gözaltına alındı. Giriş Tarihi: 13.12.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 10:43
Masraf borcu bahanesiyle pasaportlarına el koyarak rehin aldığı ve verdikleri fuhuş talimatlarını yerine getirmeyen kadınları önce dövüp, ardından kaynar su ile cezalandırdığı tespit edilen şebekenin, elinden polis 11 yabancı uyruklu kadını operasyonla kurtarmayı başardı. Bir kadını aynı gün 23 ayrı erkeğe pazarladığı belirlenen şebekenin, müşterilerine tercih sunmak için rehin aldığı kadınların zorla çıplak fotoğraflarını çekip dijital katalog oluşturduğu belirlendi.
İl Göç İdaresinin Silivri'deki geri gönderme merkezinde yaptıkları çalışmlarda görevli psikologlara göre zorla fuhuş yaptırılan kadınların, tehditlerle konuşması engelleniyor. Mağdurlar, bazen buraya ziyaretçi adı altında gönderilen çete elemanlarınca korkutuluyor. Rızalarıyla fuhuş yaptıkları söylenmesi sağlanıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ekiplerinin uyarısıyla Ataşehir'de düzenlenen bir fuhuş operasyonunda yakalanan Özbekistan uyruklu 2 kadını terapiye alan psikologlar, özel olarak görüştüğü 2 kadından yaşadıklarını tek tek dinledi.
Fuhuş şebekesince kandırılarak ülkelerinden mankenlik vaadiyle Türkiye'ye getirildiklerini ve önce şebeke üyelerince getirildikleri bir AVM'de kendilerine elbise ve iç çamaşırı alındığını, kuaförde saçlarına ve ciltlerine yapılan bakımın ardından ise bir fotoğraf stüdyosunda kendilerine "deneme çekimi" adı altında hem elbiseli hem de iç çamaşırlı fotoğraflar çekildiğini ifade ettiler.
Şebeke tarafından müşterilere sunulmak üzere hazırlanan katalog için yapıldığı tespit edilen bu çekimlerin ardından Ataşehir'de lüks bir daireye götürülerek "Hoş geldin partisi"ne sokulduklarını ifade eden genç kadınlar, gecenin ilerleyen saatlerinde şebeke üyelerince ikram edilen alkolün ardından zorla cinsel ilişkiye girdiklerini, sabah uyandıklarında ise yanlarında farklı erkekler gördüklerini ve bu aşamadan sonra da şebekenin tehditleriyle karşılaştıklarını söylediler.