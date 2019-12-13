En vahşi fuhuş çetesi! Kaynar su ile cezalandırmışlar...

Fuhuş şebekesince kandırılarak ülkelerinden mankenlik vaadiyle Türkiye'ye getirildiklerini ve önce şebeke üyelerince getirildikleri bir AVM'de kendilerine elbise ve iç çamaşırı alındığını, kuaförde saçlarına ve ciltlerine yapılan bakımın ardından ise bir fotoğraf stüdyosunda kendilerine "deneme çekimi" adı altında hem elbiseli hem de iç çamaşırlı fotoğraflar çekildiğini ifade ettiler.