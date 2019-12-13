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13.12.2019

Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Aralık 2019 Cuma kesintisiz tek parça full izle - 13.12.2019

Yıllardır bulunamayan kayıplar bulunuyor... Çözülemeyen sır olmuş faili meçhul cinayetler çözülüyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranında canlı olarak yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının 13 Aralık 2019 tarihli yayınında neler yaşandı? Zeynep Ergül evinden jandarma eşliğinde canlı yayında gözaltına alındı. Kayıp Mehmet Elbay ile ilgili arkadaşı Cahit Ergül'den flaş açıklamalar. İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ve programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden tamamını kesintisiz tek parça olarak izleyebilirsiniz.

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