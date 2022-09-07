07 Eylül 2022, Çarşamba
Türkiye'den kimlikle gidilen ülkeler 2022 | Başkan Erdoğan Balkan turunda duyurdu! Seyahat edecekler dikkat! Artık kimlik yeterli olacak
Başkan Erdoğan, 3 günlük Balkan turunda önce Bosna Hersek, ardından Sırbistan'a geçti. Bosna ile kimlikle seyahat döneminin başladığı müjdesini veren Başkan Erdoğan, bugün aynı güzel haberi Sırbistan için de verdi. Bundan sonra Türkiye ile Sırbistan arasında kimlikle seyahat dönemi başladı. Peki Türkiye'den kimlikle gidilen ülkeler hangileri? Türk vatandaşları kaç ülkeye vizesiz girebiliyor? Hangi ülkeye pasaportsuz gidilir? Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 07.09.2022 15:19 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 15:22
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