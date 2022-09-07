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Haberler Galeri Türkiye'den kimlikle gidilen ülkeler 2022 | Başkan Erdoğan Balkan turunda duyurdu! Seyahat edecekler dikkat! Artık kimlik yeterli olacak

Türkiye'den kimlikle gidilen ülkeler 2022 | Başkan Erdoğan Balkan turunda duyurdu! Seyahat edecekler dikkat! Artık kimlik yeterli olacak

Başkan Erdoğan, 3 günlük Balkan turunda önce Bosna Hersek, ardından Sırbistan'a geçti. Bosna ile kimlikle seyahat döneminin başladığı müjdesini veren Başkan Erdoğan, bugün aynı güzel haberi Sırbistan için de verdi. Bundan sonra Türkiye ile Sırbistan arasında kimlikle seyahat dönemi başladı. Peki Türkiye'den kimlikle gidilen ülkeler hangileri? Türk vatandaşları kaç ülkeye vizesiz girebiliyor? Hangi ülkeye pasaportsuz gidilir? Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 07.09.2022 15:19 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 15:22
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Türkiye’den kimlikle gidilen ülkeler 2022 | Başkan Erdoğan Balkan turunda duyurdu! Seyahat edecekler dikkat! Artık kimlik yeterli olacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan ile kimlikle seyahat konusunda imzalanan protokolün ilişkileri yeni bir seviyeye çıkaracağını belirterek, "Nitekim bu yıl itibarıyla Sırbistan'dan ülkemize 300 bin turist geldi. Bu demektir ki bu kimlikle seyahat başladığı andan itibaren hem sayı yükselecek, sayının yükselmesiyle kalmayacak, iş adamlarımız karşılıklı olarak yapacakları seyahatleri çok daha kolaylıkla gerçekleştireceklerdir." dedi.

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Türkiye’den kimlikle gidilen ülkeler 2022 | Başkan Erdoğan Balkan turunda duyurdu! Seyahat edecekler dikkat! Artık kimlik yeterli olacak

Sırbistan'la mükemmel düzeydeki ilişkilerin her geçen gün geliştiğine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

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Türkiye’den kimlikle gidilen ülkeler 2022 | Başkan Erdoğan Balkan turunda duyurdu! Seyahat edecekler dikkat! Artık kimlik yeterli olacak

"Kimlikle seyahat konusunda az önce imzalanan protokol, ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkaracaktır. Nitekim bu yıl itibarıyla Sırbistan'dan ülkemize 300 bin turist geldi. Bu demektir ki bu kimlikle seyahat başladığı andan itibaren hem sayı yükselecek, sayının yükselmesiyle kalmayacak, iş adamlarımız karşılıklı olarak yapacakları seyahatleri çok daha kolaylıkla gerçekleştireceklerdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna ve Moldova'dan sonra Sırbistan karşılıklı olarak çipli kimlikle seyahatin mümkün hale geldiği 6'ncı ülke olacak."

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Türkiye’den kimlikle gidilen ülkeler 2022 | Başkan Erdoğan Balkan turunda duyurdu! Seyahat edecekler dikkat! Artık kimlik yeterli olacak

PASAPORTSUZ KİMLİKLE GİDİLEN ÜLKELER LİSTESİ

Kıbrıs (KKTC)

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Türkiye’den kimlikle gidilen ülkeler 2022 | Başkan Erdoğan Balkan turunda duyurdu! Seyahat edecekler dikkat! Artık kimlik yeterli olacak

Azerbaycan