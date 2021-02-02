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Haberler Galeri BİM 2 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var? Salı kampanyaları sürprizlerle dolu

BİM 2 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var? Salı kampanyaları sürprizlerle dolu

BİM'de bu hafta neler var? 2 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Salı günü kampanyalarını merak eden BİM müşterileri, bu haftanın indirimli ürünlerini araştırıyor. Markete uğramadan önce güncel kampanyalardan haberdar olmak istiyorsanız, sizler için hazırladığımız haberimizi inceleyebilirsiniz. 2 Şubat BİM indirimleri sürpriz ürünlerden oluşuyor. Peki, BİM kampanyaları neler? İşte 2 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 02.02.2021 08:46 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 08:46
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BİM 2 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var? Salı kampanyaları sürprizlerle dolu

BİM 2 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Bu hafta birbirinden muhteşem ürünler yer alıyor. Tekstil ürünleri ve kahvaltı çeşitleri kataloğun dikkat çeken ürünleri arasında yer alıyor. Haftanın kampanyalarını ahaber.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz. İşte BİM 2 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM 2 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var? Salı kampanyaları sürprizlerle dolu

Casilli Yumuşak Kumaş Kadın Pijama Takımı

• S-M-L-XL

  • 3
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BİM 2 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var? Salı kampanyaları sürprizlerle dolu

Casilli
Bralet Slip Şort Takımı 3'lü

• Kadın
• 75-80-85-90

  • 4
  • 21
BİM 2 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var? Salı kampanyaları sürprizlerle dolu

Casilli
Şortlu Saten Takım

• Kadın
• S-M-L

  • 5
  • 21
BİM 2 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var? Salı kampanyaları sürprizlerle dolu

Casilli
İp Askılı Tül Şort Takımı

• S-M-L
• Beyaz renk seçeneği