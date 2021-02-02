Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 2 Şubat Salı hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini internet sitesinden yayımladı. Yapılan son tahminlere göre, iç ve batı bölgeler parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya ve Bilecik dışında), Kıyı Ege, Kütahya, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya Kesimi, Çanakkale, İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Balıkesir'in kıyı, Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), İzmir'in güneyi ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde (Kuşadası, Söke, Didim) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.