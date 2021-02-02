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02 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 2 Şubat Salı hava durumu Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 2 Şubat Salı hava durumu Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 2 Şubat Salı hava durumu... Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, MGM'den yeni uyarı geldi. Yapılan son tahminlere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Mersin kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak Giriş Tarihi: 02.02.2021 06:35 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 06:35
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini internet sitesinden yayımladı. Yapılan son tahminlere göre, iç ve batı bölgeler parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya ve Bilecik dışında), Kıyı Ege, Kütahya, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya Kesimi, Çanakkale, İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Balıkesir'in kıyı, Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), İzmir'in güneyi ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde (Kuşadası, Söke, Didim) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR HAVA NASIL OLACAK? MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Trakya Kesimi ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), batısında yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. EDİRNE 9°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İSTANBUL 10°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı KIRKLARELİ 10°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. KOCAELİ 14°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı EGE Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (30-60 kg/m2), ), İzmir'in güneyi ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde (Kuşadası, Söke, Didim) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), kıyı kesimlerinde yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.