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İzmir’de evinde çatlak olan vatandaşlar aman dikkat! Uzman isim A Haber’de uyardı

İzmir'de dün merkez üssü Seferihisar olan bir deprem yaşandı. Yıkıcı depremin ardından 25 canımızı kaybettik ve 804 kişi de yaralandı. Bölgede zaman karşı yarışarak arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. A Haber'de bölge yaşananları anbean aktarmaya devam ediyor. Evinde çatlak olan vatandaşlar büyük bir endişe yaşarken canlı yayına katılan İzmir Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Sinan Can Öziçer önemli değerlendirmelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 31.10.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 11:40
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İzmir’de evinde çatlak olan vatandaşlar aman dikkat! Uzman isim A Haber’de uyardı

İşte İzmir Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Sinan Can Öziçer'in açıklamaları:

"İzmir son 50 yılın en büyük afetini yaşıyor. Maalesef artçı depremlerle bu devam edecek.

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İzmir’de evinde çatlak olan vatandaşlar aman dikkat! Uzman isim A Haber’de uyardı

Böylesinde büyük bir deprem sonrası artçılar en az 1 ay sürecektir. Çok ciddi bir enerji boşalmasıdır.

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İzmir’de evinde çatlak olan vatandaşlar aman dikkat! Uzman isim A Haber’de uyardı

Ana depreme yakın büyüklükte bir deprem beklemiyoruz.

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İzmir’de evinde çatlak olan vatandaşlar aman dikkat! Uzman isim A Haber’de uyardı

Maalesef 6,6 büyüklüğünde olan bir depremden sonra özellik 1 hafta içerisinde yaşanacak 5 ve üstü artçı depremlerde hafif hasarlı ve orta hasarlı binaların yıkılma tehlikesi var.

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İzmir’de evinde çatlak olan vatandaşlar aman dikkat! Uzman isim A Haber’de uyardı

Van depreminde buna benzer bir durum yaşandı. Depremden 2 sonra bir otel yıkıldı.