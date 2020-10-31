İzmir’de evinde çatlak olan vatandaşlar aman dikkat! Uzman isim A Haber’de uyardı

İzmir'de dün merkez üssü Seferihisar olan bir deprem yaşandı. Yıkıcı depremin ardından 25 canımızı kaybettik ve 804 kişi de yaralandı. Bölgede zaman karşı yarışarak arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. A Haber'de bölge yaşananları anbean aktarmaya devam ediyor. Evinde çatlak olan vatandaşlar büyük bir endişe yaşarken canlı yayına katılan İzmir Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Sinan Can Öziçer önemli değerlendirmelerde bulundu.