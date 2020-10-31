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İzmir’de evinde çatlak olan vatandaşlar aman dikkat! Uzman isim A Haber’de uyardı

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Giriş: 31.10.2020 11:39
Güncelleme:31.10.2020 11:44
İzmir'de dün merkez üssü Seferihisar olan bir deprem yaşandı. Yıkıcı depremin ardından 25 canımızı kaybettik ve 831 kişi de yaralandı. Bölgede zaman karşı yarışarak arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. A Haber'de bölge yaşananları anbean aktarmaya devam ediyor. Evinde çatlak olan vatandaşlar büyük bir endişe yaşarken canlı yayına katılan İzmir Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Sinan Can Öziçer önemli değerlendirmelerde bulundu.
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