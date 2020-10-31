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31 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Mavi Dolunay etkileri neler? Hangi burçları etkileyecek? Mavi Ay Türkiye'de ne zaman, saat kaçta görülecek? Mavi Dolunay etkileri neler? Hangi burçları etkileyecek? Mavi Ay Türkiye'de ne zaman, saat kaçta görülecek? Mavi Dolunay etkileri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Mavi Dolunay, 76 yıl aradan sonra dünyanın her yerinden görülebilecek. Mavi Ay olarak da bilinen Mavi Dolunay olayının bugün görülecek olmasının ardından en çok merak edilen konular arsında dolunayın etkileri oldu. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Mavi Dolunay etkileri neler? Mavi Ay Türkiye'de ne zaman, saat kaçta görülecek? Mavi Ay nedir? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 31.10.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 11:03
Mavi Dolunay etkileri neler? Mavi Ay saat kaçta görülecek? NASA, bu yıl iki dolunayın gerçekleşeceğini duyurarak, 1 Ekim'de görülen dolunayın ardından ikinci dolunayın "Mavi Ay" olacağını açıklamıştı. Heyecanla beklenen gün geldi çattı. 76 yıl sonra dünyanın her yerinden görülecek Mavi Dolunay'ın etkileri şimdiden merak edilmeye başlandı. Mavi Dolunay'ın etkileri ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Mavi Dolunay etkileri neler? Mavi Ay Türkiye'de ne zaman, saat kaçta görülecek? Mavi Dolunay nedir? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR MAVİ AY NEDİR?
Mavi Ay olarak da bilinen Mavi Dolunay, bir ay içinde fazladan ikinci dolunayın yaşanması anlamına gelir. Her yıl toplamda 12 dolunay oluşurken 2020 yılının Ekim ayında fazladan bir dolunay daha oluşacak. Bu nedenle 2020 yılında 13 tane dolunay meydana gelecek. Güneş takvimi içerisinde gerçekleşen 13. dolunay evresine geleneksel olarak Mavi Dolunay ismi verilir.
MAVİ AY TÜRKİYE'DE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GÖRÜLECEK?
Mavi Dolunay, dünyanın her yerinden görüntülenecek. Mavi Dolunay, Türkiye'de olduğu gibi dünyanın her yerinde 31 Ekim Cumartesi gecesi izlenebilecek.
MAVİ DOLUNAY ETKİLERİ NELER? HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?
Sabah'tan Zeynep Turan'ın Mavi Dolunay yorumu şu şekilde:
Eşine az rastlanır bir yılın son virajlarını bütün insanlık olarak vermeye çalışırken toprağın sabit burcunda gerçekleşecek bu dolunay global firmaların kaderini de yakından ilgilendiriyor. Finansal açıdan yenilenme çabası içerisinde olan ya da yeniden yapılanma içerisinde giren firmalar devrim niteliğinde kararlarını açıklayabilirler. 2020 yılının pandemisiyle sıkışıp yeni bir düzene ayak uydurmak isteyen bu markalar ise dolunayın önderliğinde bir bir açıklayacaklar yeniliklerini.