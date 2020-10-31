Mavi Dolunay etkileri neler? Hangi burçları etkileyecek? Mavi Ay Türkiye'de ne zaman, saat kaçta görülecek?

Eşine az rastlanır bir yılın son virajlarını bütün insanlık olarak vermeye çalışırken toprağın sabit burcunda gerçekleşecek bu dolunay global firmaların kaderini de yakından ilgilendiriyor. Finansal açıdan yenilenme çabası içerisinde olan ya da yeniden yapılanma içerisinde giren firmalar devrim niteliğinde kararlarını açıklayabilirler. 2020 yılının pandemisiyle sıkışıp yeni bir düzene ayak uydurmak isteyen bu markalar ise dolunayın önderliğinde bir bir açıklayacaklar yeniliklerini.