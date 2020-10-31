İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlere son veda

İzmir'de gerçekleşen 6,6'lık deprem nedeniyle, şu anki bilgilere göre 26 kişi hayatını kaybetti. Depremde yaşamını yitirenlerden Buse Demir (27), memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toprağa verildi. Fatma Öztemel Öztürk (56) ve Nazmiye Doğrayan'a (64) ise Bornova'daki Hacılarkırı Mezarlığı'nda veda edildi. İstanbul Erkek Lisesi öğrencisi Ege Ilgaz da annesi ve kız kardeşiyle beraber Hacılarkırı mezarlığına gömüldü.