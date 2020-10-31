Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
31 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlere son veda
İzmir'de gerçekleşen 6,6'lık deprem nedeniyle, şu anki bilgilere göre 26 kişi hayatını kaybetti. Depremde yaşamını yitirenlerden Buse Demir (27), memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toprağa verildi. Fatma Öztemel Öztürk (56) ve Nazmiye Doğrayan'a (64) ise Bornova'daki Hacılarkırı Mezarlığı'nda veda edildi. İstanbul Erkek Lisesi öğrencisi Ege Ilgaz da annesi ve kız kardeşiyle beraber Hacılarkırı mezarlığına gömüldü.
Giriş Tarihi: 31.10.2020 15:19 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 15:23
İzmir, Seferihisar açıklarında gerçekleşen 6,6'lık depremde 26 kişi hayatını kaybetti.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği bölümünden mezun olan Buse Demir, ailesiyle birlikte yaşadığı Bayraklı ilçesinde uzmanlık sınavına hazırlanıyordu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Buse Demir'in arkadaşları, sosyal medyada kendisinden haber alınamadığını belirtti
Kısa süre sonra enkaza ulaşan arama kurtarma ekipleri, Buse'nin cansız bedenine ulaştı. Buse'nin hayatını kaybettiği haberini alan yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.
Buse'nin cenazesi bugün memleketi Turgutlu'ya getirilerek öğle saatlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Kabristanı'nda toprağa verildi. Cenazede Buse'nin babası Osman Demir ve enkazdan sağ olarak kurtulan annesi Şaziye Demir'i yakınları teselli etti.
Depremde yaşamını yitiren Fatma Öztemel Öztürk (56) ve Nazmiye Doğrayan (64) için Bornova'daki Hacılarkırı Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.