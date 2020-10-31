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İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlere son veda

İzmir'de gerçekleşen 6,6'lık deprem nedeniyle, şu anki bilgilere göre 26 kişi hayatını kaybetti. Depremde yaşamını yitirenlerden Buse Demir (27), memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toprağa verildi. Fatma Öztemel Öztürk (56) ve Nazmiye Doğrayan'a (64) ise Bornova'daki Hacılarkırı Mezarlığı'nda veda edildi. İstanbul Erkek Lisesi öğrencisi Ege Ilgaz da annesi ve kız kardeşiyle beraber Hacılarkırı mezarlığına gömüldü.

Giriş Tarihi: 31.10.2020 15:19 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 15:23
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İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlere son veda

İzmir, Seferihisar açıklarında gerçekleşen 6,6'lık depremde 26 kişi hayatını kaybetti.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği bölümünden mezun olan Buse Demir, ailesiyle birlikte yaşadığı Bayraklı ilçesinde uzmanlık sınavına hazırlanıyordu.

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İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlere son veda

Dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Buse Demir'in arkadaşları, sosyal medyada kendisinden haber alınamadığını belirtti

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İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlere son veda

Kısa süre sonra enkaza ulaşan arama kurtarma ekipleri, Buse'nin cansız bedenine ulaştı. Buse'nin hayatını kaybettiği haberini alan yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

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İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlere son veda

Buse'nin cenazesi bugün memleketi Turgutlu'ya getirilerek öğle saatlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Kabristanı'nda toprağa verildi. Cenazede Buse'nin babası Osman Demir ve enkazdan sağ olarak kurtulan annesi Şaziye Demir'i yakınları teselli etti.

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İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlere son veda

Depremde yaşamını yitiren Fatma Öztemel Öztürk (56) ve Nazmiye Doğrayan (64) için Bornova'daki Hacılarkırı Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.