ŞOK çarşamba indirimleri: 29 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

ŞOK 29 Aralık indirimleri başladı. ŞOK marketlerin çarşamba kampanyaları arasında sürpriz ürünler bulunuyor. 2021 yılının son kampanyasını başlatan ŞOK marketler, yılbaşına özel birçok ürünü müşterilerin beğenisine sundu. Sizde markete uğramadan önce kampanyalı ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. Peki, bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte 29 Aralık 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 29.12.2021 09:05 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 09:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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