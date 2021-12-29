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ŞOK çarşamba indirimleri: 29 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

ŞOK 29 Aralık indirimleri başladı. ŞOK marketlerin çarşamba kampanyaları arasında sürpriz ürünler bulunuyor. 2021 yılının son kampanyasını başlatan ŞOK marketler, yılbaşına özel birçok ürünü müşterilerin beğenisine sundu. Sizde markete uğramadan önce kampanyalı ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. Peki, bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte 29 Aralık 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.12.2021 09:05 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 09:05
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ŞOK çarşamba indirimleri: 29 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

Her hafta çarşamba günleri indirimli ürünleri satışa çıkaran ŞOK marketler, 2021 yılının son kampanyasını başlattı. Yılbaşına özel ürünlerin satışa çıkarıldığı 29 Aralık 2021 kataloğu merak ediliyor. ŞOK müşterilerinin merakla araştırdığı çarşamba indirimlerini sayfamızda bir araya getirdik. İşte güncel kampanyalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK çarşamba indirimleri: 29 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

Simli Makyaj Çantası

19,90 TL

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ŞOK çarşamba indirimleri: 29 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

Kadın Parfüm
50 ml

17,90 TL

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ŞOK çarşamba indirimleri: 29 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

Colour Specialist Saç Boyası

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ŞOK çarşamba indirimleri: 29 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

Asalı Toka Seti