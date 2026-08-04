Kötü koku ihbarı gerçeği ortaya çıkardı! Hemşirenin evinde çöpler tavana ulaştı
Sakarya'da acil servis hemşiresi H.Ç.'nin kaldığı daireden yayılan kötü kokular üzerine yapılan incelemede, evin çöp yığınlarıyla dolu olduğu ortaya çıktı. Dairede tıbbi atık, hastane malzemeleri ve çeşitli atıklar tespit edilirken, kiracının tahliyesi için hukuki süreç başlatıldı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kiraladığı daireyi çöp eve dönüştüren acil servis hemşiresi H.Ç. hakkında tahliye süreci başlatıldı.
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Acil Servisi'nde görev yapan hemşire H.Ç.'nin kaldığı daireden çevreye kötü kokular yayılması üzerine apartman sakinleri durumu bina yönetimi ve ev sahibine bildirdi.
Ev sahibinin uyarılarına rağmen H.Ç.'nin konuyla ilgili herhangi bir işlem yapmaması üzerine konu yargıya taşındı.
Mahkemenin kararı doğrultusunda bilirkişi tarafından dairede inceleme yapıldı.
MASKELERLE GİRİLEN EVDE ÇÖP YIĞINLARI BULUNDU
Kötü koku nedeniyle maske kullanılarak girilen evde odaların çöp yığınlarıyla dolu olduğu belirlendi.
İnceleme sırasında daire içerisinde çok sayıda naylon poşet, tıbbi poşetler, sargı bezleri ve çeşitli malzemeler bulunduğu tespit edildi.
Bazı bölümlerde çöplerin tavana kadar ulaştığı görüldü.