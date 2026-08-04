Kötü koku ihbarı gerçeği ortaya çıkardı! Hemşirenin evinde çöpler tavana ulaştı

Sakarya'da acil servis hemşiresi H.Ç.'nin kaldığı daireden yayılan kötü kokular üzerine yapılan incelemede, evin çöp yığınlarıyla dolu olduğu ortaya çıktı. Dairede tıbbi atık, hastane malzemeleri ve çeşitli atıklar tespit edilirken, kiracının tahliyesi için hukuki süreç başlatıldı.