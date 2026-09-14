Amasya'da çöp ev alarmı: 3 katlı binadan 1 ton atık çıkarıldı
Amasya’nın Akbilek Mahallesi’nde kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine ekiplerin gittiği 3 katlı evde, uzun süredir biriktirilen evsel atık ve kullanılmayan eşyalar bulundu. Halk sağlığı açısından risk oluşturduğu belirlenen ev, yasal işlemlerin başlatılmasının ardından temizlendi; yaklaşık 1 ton çöp çıkarıldı.
Amasya'da bir binadan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi. Adrese giden ekipler, 3 katlı evde sağlıksız yaşam koşullarıyla karşılaştı.
Olay, Akbilek Mahallesi Yamaç Sokak'ta meydana geldi. Aydın B.'ye ait 3 katlı binadan kötü koku yayıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlatıldı.
EKİPLER ADRESE SEVK EDİLDİ
İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekiplerinin yanı sıra Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin evde yaptığı incelemede, uzun süredir biriktirilen evsel atıklar ve kullanılmayan eşyalar nedeniyle sağlıksız yaşam koşullarının oluştuğu belirlendi.