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Amasya'da çöp ev alarmı: 3 katlı binadan 1 ton atık çıkarıldı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Amasya'da çöp ev alarmı: 3 katlı binadan 1 ton atık çıkarıldı

Amasya’nın Akbilek Mahallesi’nde kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine ekiplerin gittiği 3 katlı evde, uzun süredir biriktirilen evsel atık ve kullanılmayan eşyalar bulundu. Halk sağlığı açısından risk oluşturduğu belirlenen ev, yasal işlemlerin başlatılmasının ardından temizlendi; yaklaşık 1 ton çöp çıkarıldı.

Amasya'da bir binadan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi. Adrese giden ekipler, 3 katlı evde sağlıksız yaşam koşullarıyla karşılaştı.

Amasya'da çöp ev alarmı: 3 katlı binadan 1 ton atık çıkarıldı - 1

Olay, Akbilek Mahallesi Yamaç Sokak'ta meydana geldi. Aydın B.'ye ait 3 katlı binadan kötü koku yayıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlatıldı.

Amasya'da çöp ev alarmı: 3 katlı binadan 1 ton atık çıkarıldı - 2

EKİPLER ADRESE SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekiplerinin yanı sıra Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin evde yaptığı incelemede, uzun süredir biriktirilen evsel atıklar ve kullanılmayan eşyalar nedeniyle sağlıksız yaşam koşullarının oluştuğu belirlendi.

Amasya'da çöp ev alarmı: 3 katlı binadan 1 ton atık çıkarıldı - 3

ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI İÇİN RİSK OLUŞTURDU

Evde oluşan çöp yığınlarının çevre ve halk sağlığı açısından risk meydana getirdiği tespit edildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda gerekli yasal işlemler başlatıldı. Belediye ekipleri, güvenlik önlemleri altında evde temizlik çalışması yaptı.

Amasya'da çöp ev alarmı: 3 katlı binadan 1 ton atık çıkarıldı - 4

YAKLAŞIK 1 TON ÇÖP ÇIKARILDI

Temizlik çalışması sırasında evde biriken yaklaşık 1 ton çöp dışarı çıkarıldı. Atıklar, belediyeye ait çöp araçlarıyla bölgeden götürüldü.

#Amasya Çöp Ev #Akbilek Mahallesi
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