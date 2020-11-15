İzmir Bostanlı'da korkutan olay! Denizin rengi yeşile döndü

İzmir Bostanlı'da deniz, su yüzeyini kaplayan deniz marulu istilası nedeniyle renk değiştirdi. Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar fotoğraf çekerken Uğur Karahan, "Şaşırdım, İzmir'de böyle bir şey görmeyi beklemiyordum. Buraya Bergama'dan geldim. Depremden dolayı oluşmuş olabilir. Kış geldiği için de oluşmuş olabilir. Denizin yeşil olduğunu görünce korktum" dedi.