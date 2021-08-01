İşte Konya'daki katliamın perde arkası! Meğer her şey bir kedi yüzünden başlamış

Türkiye geçtiğimiz gün yaşanan Konya'daki vahşeti konuşuyor. Aralarında 11 yıldır husumet bulunan iki ailenin son tartışması korkunç bir sonla bitti. Dedeoğulları ailesinin 7 ferdi öldürüldü. Korkunç infaz öncesi iki aile arasında başlayan kedi tartışması, olayları bu noktaya kadar getirdi. İşte akıllara durgunluk veren cinayetin perde arkası...

Giriş Tarihi: 01.08.2021 11:56 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021 12:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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