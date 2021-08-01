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İşte Konya'daki katliamın perde arkası! Meğer her şey bir kedi yüzünden başlamış

Türkiye geçtiğimiz gün yaşanan Konya'daki vahşeti konuşuyor. Aralarında 11 yıldır husumet bulunan iki ailenin son tartışması korkunç bir sonla bitti. Dedeoğulları ailesinin 7 ferdi öldürüldü. Korkunç infaz öncesi iki aile arasında başlayan kedi tartışması, olayları bu noktaya kadar getirdi. İşte akıllara durgunluk veren cinayetin perde arkası...

Giriş Tarihi: 01.08.2021 11:56 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021 12:21
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İşte Konya'daki katliamın perde arkası! Meğer her şey bir kedi yüzünden başlamış

İki aile arasında 29 Temmuz 2010 tarihinde başlayan husumetin tutanaklarına ulaşıldı. O dönem iki ailenin birbirlerinden şikayetçi olduğu olay tüm detaylarıyla resmi tutanaklara geçti. Buna göre o tarihte polise giderek ifade veren Ayşe Keleş, şöyle ifade verdi:

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İşte Konya'daki katliamın perde arkası! Meğer her şey bir kedi yüzünden başlamış

"29 Temmuz 2010 günü saat 13.30'da evimizin yakınında bulunan tarlada annem İsmihan Altun ile birlikte biber topluyorduk. Bu esnada komşumuz olan Yaşar Dedeoğulları şahıs geçerken bir anda durarak, anneme doğru el işareti yapıp 'Yine mi geldin o...' dedi.

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İşte Konya'daki katliamın perde arkası! Meğer her şey bir kedi yüzünden başlamış

Dedeoğulları'nın söylediğini annem duymadı. Bunun üzerine şahsın yanına giderek 'Neden annemle ilgili böyle konuşuyorsun' dedim. Aramızda ağız dalaşı oldu, herhangi bir kavgamız olmadı."

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İşte Konya'daki katliamın perde arkası! Meğer her şey bir kedi yüzünden başlamış

'KIZIMA KÜFÜR ETTİ'
Annesi İsmihan Altun ise ifadesinde, "Kızımla birlikte tarlada biber topluyorduk. Kızım bir anda kızgınlık ile Yaşar Dedeoğulları'nın yanına giderek ağız dalaşı yaptılar.

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İşte Konya'daki katliamın perde arkası! Meğer her şey bir kedi yüzünden başlamış

Yaşar Dedeoğulları'nın, bana doğru el salayarak 'O..., yine mi geldin' dediğini öğrendim. O... dediğini kızım duymuş, ben duymadım. Arkam dönüktü. Davacı ve şikayetçiyim" dedi.