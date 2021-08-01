Kızlarının odasında yakaladı! Görünce dehşete düştü! Koltuğun yanında devasa büyüklükte…
ABD'nin Texas eyalatinde yaşayan bir vatandaş eve girdiğinde karşılaştığı manzarayla dehşete düştü. Bu olay sebebiyle hala ışıkları kapatmaktan korktuğunu belirten kişi, bakın koltukta devasa büyüklükteki hangi canlıyla karşılaştı…
Giriş Tarihi: 01.08.2021
11:57 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021
11:57
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı anlar milyonlarca kez görüntülendi. Binlerce de yorum geldi. Devasa boyuttaki kırkayak sebebiyle koltuğunu yakmak istediğini söyleyen ev sahibi, dehşete düştüğü anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Korkunç boyutlarda bir kırkayak eve girdi ve bebek odasındaki koltuğa tırmandı. Bu anları kayda alan ev sahibi, sosyal medya hesabı üzerinden yaşadığı dehşet anlarını paylaştığı bir not yazdı.
Böceğin nereden girdiğini çözmek için büyük efor harcadığını söyleyen baba, yetkililerle direkt irtibata geçtiğini söyledi.
KIZLARININ ODASINDA YAKALADI
Ev sahibi, karşılaşmadan o kadar korkmuştu ki,
odada bulunan koltuğu ve yatağı yakmayı düşündü ve hala ışıkları kapatmaktan korktuğunu belirtti. ABD'nin Texas eyaletinde yaşanan dehşet verici olayda, ev sahibi kırkayağı kızlarının odasında yakaladı.
EYALATTEN TAŞINMAK İSTİYOR
Girdiği yeri bulan baba, oraları hemen kapattığını hatta mühürlediğini yazdı. Yaşadığı bu korkunç deneyimle beraber eyaletten taşınmak istediğini de yazdı. Paylaşıma binlerce yorum geldi. Bazıları,
'ben olsaydım polisi arardım' derken, bazılarıysa 'o evden koşarak uzaklaşırdım' diyerek korkunç anlar hakkında yorum yaptı.
Pitonların bol olduğu Avustralya'da yaşayan David Tait, evine geldiğinde 2 dev pitonla karşı karşıya kaldı. Yağmur yağmadığı için ilk önce çatısının neden çöktüğünü anlayamayan David Tait, daha sonra 2 dev pitonu fark etti.
Tait, hayvanları yakalaması için eve işin uzmanı olan Steven Brown'u çağırdı. Brown, "Sanırım iki erkek, çatıda yakındaki bir dişi yüzünden dövüşüyordu." dedi.