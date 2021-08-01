Kızlarının odasında yakaladı! Görünce dehşete düştü! Koltuğun yanında devasa büyüklükte…

Pitonların bol olduğu Avustralya'da yaşayan David Tait, evine geldiğinde 2 dev pitonla karşı karşıya kaldı. Yağmur yağmadığı için ilk önce çatısının neden çöktüğünü anlayamayan David Tait, daha sonra 2 dev pitonu fark etti.



Tait, hayvanları yakalaması için eve işin uzmanı olan Steven Brown'u çağırdı. Brown, "Sanırım iki erkek, çatıda yakındaki bir dişi yüzünden dövüşüyordu." dedi.