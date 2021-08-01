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Konya'daki katliamın failleri yakalandı mı? Son durum ne? Canlı yayında anlattı.

A Haber
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Giriş: 01.08.2021 12:20
Güncelleme:01.08.2021 12:20
Son dakika haberi... Türkiye geçtiğimiz gün yaşanan Konya'daki vahşeti konuşuyor. Aralarında 11 yıldır husumet bulunan iki ailenin son tartışması korkunç bir sonla bitti. Dedeoğulları ailesinin 7 ferdi öldürüldü. Konya'da 7 kişinin öldüğü olayla ilgili soruşturma geniş çaplı sürüyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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