01 Ağustos 2021, Pazar
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Konya'daki katliamın failleri yakalandı mı? Son durum ne? Canlı yayında anlattı.
Son dakika haberi... Türkiye geçtiğimiz gün yaşanan Konya'daki vahşeti konuşuyor. Aralarında 11 yıldır husumet bulunan iki ailenin son tartışması korkunç bir sonla bitti. Dedeoğulları ailesinin 7 ferdi öldürüldü. Konya'da 7 kişinin öldüğü olayla ilgili soruşturma geniş çaplı sürüyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.