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İşte İsrail'in çok gizli yer altındaki üssü! Zion Kalesi katliamların yönetildiği merkez
Son dakika haberi... İsrail'in haftalardır sürdürdüğü Filistinli Müslümanlara yönelik saldırıları sonucunda bebekler ve çocuklar bombaların hedefi oldu. Bu kural tanımaz saldırılarda Gazze'de 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 248 Filistinli hayatını kaybetti. 1800 konut yıkıldı, 6 bin 800 konut ise kısmen hasar gördü. İşte İsrail'in bu kanlı saldırıları yönettiği katliam merkezi olan Zion Kalesi...
Giriş Tarihi: 25.05.2021 13:39 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 13:47
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