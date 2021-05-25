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İşte İsrail'in çok gizli yer altındaki üssü! Zion Kalesi katliamların yönetildiği merkez

Son dakika haberi... İsrail'in haftalardır sürdürdüğü Filistinli Müslümanlara yönelik saldırıları sonucunda bebekler ve çocuklar bombaların hedefi oldu. Bu kural tanımaz saldırılarda Gazze'de 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 248 Filistinli hayatını kaybetti. 1800 konut yıkıldı, 6 bin 800 konut ise kısmen hasar gördü. İşte İsrail'in bu kanlı saldırıları yönettiği katliam merkezi olan Zion Kalesi...

Giriş Tarihi: 25.05.2021 13:39 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 13:47
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İşte İsrail'in çok gizli yer altındaki üssü! Zion Kalesi katliamların yönetildiği merkez

Milliyet'in haberine göre; İsrail, Filistin saldırılarını "yer altında derinliklere kazılmış, nükleer saldırılar dâhil tüm tehditlere karışı korunmalı 'Zion Kalesi' adlı merkezden yürüttü.

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İşte İsrail'in çok gizli yer altındaki üssü! Zion Kalesi katliamların yönetildiği merkez

Uzun süre yeryüzüne çıkmadan yüzlerce subay ve uzmanın çalışabilecekleri kadar enerji, yiyecek ve diğer ihtiyaçları da karşılayacak donanıma sahip olan bu Zion Kalesi 10 yılda tamamlandı. Teknoloji ile istihbaratı bir araya getiren, dijital bir ağa hükmeden Zion yer altı komuta merkezi Tel Aviv'in göbeğinde.

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İşte İsrail'in çok gizli yer altındaki üssü! Zion Kalesi katliamların yönetildiği merkez

Siyasi liderlerin, hava kuvvetlerinin ve Shin Bet istihbarat yer altı komuta merkezine teknoloji yoluyla bağlantılı. Zion'da spor salonu, sinagog, mutfak, yemek salonları, istirahat alanları var.

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İşte İsrail'in çok gizli yer altındaki üssü! Zion Kalesi katliamların yönetildiği merkez
Yer altındaki katlardan biri İsrail Silahlı Kuvvetleri’nin komutanlığına ait. Genelkurmay başkanının ayrı bir yatak odası bu katta. Zion’dan “birleşik operasyon” 11 gün ve gece boyunca kesintisiz bir akışla yürütüldü. Penceresiz sığınağın koridor duvarları ülkedeki doğal güzelliklerin ve daha önceki savaşlarda çekilmiş fotoğraflarıyla süslenmiş.
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İşte İsrail'in çok gizli yer altındaki üssü! Zion Kalesi katliamların yönetildiği merkez
11 gün ve gece dev ekranlarda Hamas’a indirilen darbeler izlenmiş ve çok sayıda askeri uzman parmaklarının dolaştığı tuşlarla yeryüzünde hedefler vurulmuş.