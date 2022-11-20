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İstanbul’daki otelde gözü dönen kadın tüm ikna çabalarına rağmen vazgeçmedi! 3 kattan böyle düştü
İzlemeye yüreklerin dayanmadı olay İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir otelde yaşandı. Genç bir kadın otelin üçüncü katındaki camdan tentenin üzerine çıktı. Vatandaşların tüm ikna çabalarına aldırış etmeden tenteden aşağıya sarkmaya başladı. Fakat bu esnada kopan tenteyle beraber yere çakıldı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Giriş Tarihi: 20.11.2022 12:16Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 12:16