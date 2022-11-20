20 Kasım 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstanbul’daki otelde gözü dönen kadın tüm ikna çabalarına rağmen vazgeçmedi! 3 kattan böyle düştü

İstanbul’daki otelde gözü dönen kadın tüm ikna çabalarına rağmen vazgeçmedi! 3 kattan böyle düştü

İzlemeye yüreklerin dayanmadı olay İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir otelde yaşandı. Genç bir kadın otelin üçüncü katındaki camdan tentenin üzerine çıktı. Vatandaşların tüm ikna çabalarına aldırış etmeden tenteden aşağıya sarkmaya başladı. Fakat bu esnada kopan tenteyle beraber yere çakıldı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Giriş Tarihi: 20.11.2022 12:16 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 12:16
  • 1
  • 15
İstanbul’daki otelde gözü dönen kadın tüm ikna çabalarına rağmen vazgeçmedi! 3 kattan böyle düştü

Olay, İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde gece saat 03.00 sularında gerçekleşti.

TENTENİN ÜZERİNDEN ÖNCE ARACA SONRA BETONA ÇAKILDI/ VİDEO İZLE

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
İstanbul’daki otelde gözü dönen kadın tüm ikna çabalarına rağmen vazgeçmedi! 3 kattan böyle düştü

TENTENİN ÜSTÜNDEN SARKTI

İddiaya göre, bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle 6 katlı otelin 3'üncü katında cama çıktı. Daha sonra tenteye tutunan kadın aşağıya doğru sarkmaya çalıştı.

  • 3
  • 15
İstanbul’daki otelde gözü dönen kadın tüm ikna çabalarına rağmen vazgeçmedi! 3 kattan böyle düştü

TENTE KOPTU

Bir süre tenteye tutunan kadın, tentenin yerinden kopmasıyla birlikte aşağı düştü. Kadının tutunduğu tente ve düşerken çarptığı bir alt katın tentesi de kadınla birlikte aşağıya düştü.

  • 4
  • 15
İstanbul’daki otelde gözü dönen kadın tüm ikna çabalarına rağmen vazgeçmedi! 3 kattan böyle düştü

ÖNCE OTOMOBİLE SONRA BETON ZEMİNE ÇARPTI

Daha sonra otelin önünde park halinde bulunan otomobile çarpan kadın daha sonra beton zemine çakıldı. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • 5
  • 15
İstanbul’daki otelde gözü dönen kadın tüm ikna çabalarına rağmen vazgeçmedi! 3 kattan böyle düştü

DEHŞETE DÜŞÜREN ANLAR KAMERADA

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, otelin penceresinden dışarıya çıkan kadın 3'üncü katın penceresinin üzerinde takılı tenteye tutunarak aşağıya sarkmaya başladı.