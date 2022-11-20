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Gümüşhane’deki asırlık camiden Mimar Sinan’ın ‘akustik deha’sı çıktı
Gümüşhane Torul'da, 1960 yılında Rumlardan kalma kiliseden camiye çevrilen asırlık inşanın yıllar içerisinde tahrip olan çatısında başlatılan tadilatta, iki asırlık 1'i kırık 3 toprak küp bulundu. Koruma altına alınan küplerin çatıya, mimarlık tarihinin mihenk taşı Mimar Sinan'ın asırlar önce ses düzeni ayarı için Süleymaniye Camii'nin kubbesinde kullandığı 'su küpleri dehası'ndan esinlenilerek konulduğu gün yüzüne çıktı.