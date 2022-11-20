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Gümüşhane’deki asırlık camiden Mimar Sinan’ın ‘akustik deha’sı çıktı

Gümüşhane Torul'da, 1960 yılında Rumlardan kalma kiliseden camiye çevrilen asırlık inşanın yıllar içerisinde tahrip olan çatısında başlatılan tadilatta, iki asırlık 1'i kırık 3 toprak küp bulundu. Koruma altına alınan küplerin çatıya, mimarlık tarihinin mihenk taşı Mimar Sinan'ın asırlar önce ses düzeni ayarı için Süleymaniye Camii'nin kubbesinde kullandığı 'su küpleri dehası'ndan esinlenilerek konulduğu gün yüzüne çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 20.11.2022 15:13
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Gümüşhane’deki asırlık camiden Mimar Sinan’ın ‘akustik deha’sı çıktı

Gümüşhane Torul'a bağlı Kocadal köyü Erdemler Mahallesi'nde Rumlar tarafından 1800'lü senelerde inşa edilen kilise, 1960 senesinde camiye dönüştürüldü.

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Gümüşhane’deki asırlık camiden Mimar Sinan’ın ‘akustik deha’sı çıktı

Gümüşhane Valiliği İl Özel İdaresi tarafından zamanla su kaçıran çatısında tahribat oluşan tarihi yapıda, tadilat çalışması başlatıldı.

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Gümüşhane’deki asırlık camiden Mimar Sinan’ın ‘akustik deha’sı çıktı

'SU KÜPLERİ DEHASI'

Çatı söküm işlemleri sırasında, çatı boşluğunda, 1'i kırık halde içi boş tarihi 3 toprak küp bulundu. Yapılan incelemelerde, korumaya alınan 2 asırlık tarihi geçmişe sahip küplerin; mimarlık tarihinin mihenk taşı Mimar Sinan'ın asırlar önce ses düzeni ayarı için İstanbul'da kalfalık eseri Süleymaniye Camii'nin kubbesinde kullandığı 'su küpleri dehası'ndan esinlenildiği, ses yalıtımı güçlendirilmek istenen kilise çatısına konulduğu belirlendi.

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Gümüşhane’deki asırlık camiden Mimar Sinan’ın ‘akustik deha’sı çıktı

Tarihçi- yazar Serhat Doğan, "Küplerle daha çok ses akustiği sağlanmış. Eskiden kilise ve cami gibi büyük yapılarda bugünkü gibi teknolojik ses sistemleri olmadığı için daha çok sesin bina içindeki akustiğini ayarlamak maksadıyla bu tarz küp teknolojisini kullanılıyordu. Bunu biz Osmanlı mimarisinde görüyoruz. Süleymaniye'nin kubbesini Mimar Sinan küplerle döşemişti. Sesin cami içerisinde akustiğin bir şekilde yayılmasını sağladı. Çeşitli testlerle birlikte bu küplerin yaş tahmini yapılabilir. Bölgede inşa edilen yapının ömrü tespit edilebilir. Küpler üzerinde şekiller varsa yapılan incelemeyle yeni bulgular da elde edilebilir" dedi.

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Gümüşhane’deki asırlık camiden Mimar Sinan’ın ‘akustik deha’sı çıktı

Köy sakinlerinden Hüseyin Yıldız da "Camiinin çatısında su sızdırması olduğu için tadilata başlanmıştı. İhaleyi alan firmadaki arkadaşlar çatıyı söktüklerinde küplerle karşılaştılar. Küpler iyi muhafaza ederek camide saklamak istiyoruz" diye konuştu.