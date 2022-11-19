İşte yalanlar ve gerçekler! Vatandaşa doğru olarak sunulan yanlışlar... Tarım ve Orman Bakanlığı rakamlarla yanıt verdi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan "Kamuoyunda gündeme gelen iddialar ve gerçekler" isimli bilgilendirme metninde toplum tarafında doğru bilinen yanlışlara yer verildi. Özellikle muhalif medya tarafından öne çıkarılan bu yalanlar, toplumda yanlış algıya neden olurken Tarım ve Orman Bakanlığı tüm merak edilen konulara açıklık getirdi. "Bitkisel üretimimiz azalıyor, Tohumlulukta dışa bağımlı hale geldik, Orman yangınlarına müdahale edilmiyor, Yeterli fidan dikilmiyor" gibi vatandaşlar arasında doğru bilinen yanlışları Tarım ve Orman Bakanlığı rakamsal verilere dayandırarak paylaştı. İşte yalanlar ve gerçekler...