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Haberler Galeri Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? Kan grubunuza göre bu besinleri tüketin! Hangi kan grubu hangi eti ve sebzeyi yemeli?

Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? Kan grubunuza göre bu besinleri tüketin! Hangi kan grubu hangi eti ve sebzeyi yemeli?

Sağlıklı bir yaşam devam etmenin başında sağlıklı beslenme geliyor. Uzmanlar sağlıklı beslenme konusunda vatandaşları uyarırken, hangi besinleri tüketmemiz gerektiğini de açıklıyor. Peki besinlerin kan grubunuza göre faydalı ya da zararlı olabileceğini biliyor muydunuz? Kan gruplarına göre beslenme nasıl olmalıdır? Hangi kan grubu hangi sebzeyi yemeli? Hangi kan grubu hangi balığı yemeli? Hangi kan grubu hangi eti yemeli? İşte merak edilen kan gruplarına göre beslenme listesi...

Giriş Tarihi: 05.08.2022 11:36
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Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? Kan grubunuza göre bu besinleri tüketin! Hangi kan grubu hangi eti ve sebzeyi yemeli?

Sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenlerin en dikkat etmesi gereken konu sağlık beslenme. Uzmanlar sağlıklı beslenmeyi alışkanlık haline getirmenin önemini sıkça vurgularken hangi besinleri tüketmeliyiz bunun da altını çiziyorlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? Kan grubunuza göre bu besinleri tüketin! Hangi kan grubu hangi eti ve sebzeyi yemeli?

Aşağıda gıdalar kan grupları için faydalı, zararlı ve nötr olarak gösterilmiştir. Genel bilgiler içermektedir. Kişinin bölgesel ve bir önceki kuşağın beslenme alışkanlıklarına göre değişiklik gösterebilmektedir.

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Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? Kan grubunuza göre bu besinleri tüketin! Hangi kan grubu hangi eti ve sebzeyi yemeli?

BAMYA

A Kan Grubu : Faydalı

B Kan Grubu: Nötr

AB Kan Grubu: Nötr

0 Kan Grubu: Faydalı

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Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? Kan grubunuza göre bu besinleri tüketin! Hangi kan grubu hangi eti ve sebzeyi yemeli?

BEZELYE

A Kan Grubu : Nötr

B Kan Grubu: Nötr

AB Kan Grubu: Nötr

0 Kan Grubu: Nötr

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Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? Kan grubunuza göre bu besinleri tüketin! Hangi kan grubu hangi eti ve sebzeyi yemeli?

BİBER (KIRMIZI)

A Kan Grubu : Zararlı

B Kan Grubu: Faydalı

AB Kan Grubu: Zararlı

0 Kan Grubu: Faydalı