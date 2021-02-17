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Yılan soktu 700 kiloluk boğa telef oldu! O anlar böyle görüntülendi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Büyükbaş besi ahırının çalışanları sabah ahıra geldiklerinde 700 kiloluk boğanın hareketsiz yattığını fark etti. Güvenlik kamerasını izleyen çalışanlar gördükleri manzara karşısında adeta şoke oldu.

Giriş Tarihi: 17.02.2021 06:35 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 06:36
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Yılan soktu 700 kiloluk boğa telef oldu! O anlar böyle görüntülendi

İlçeye bağlı Kurucuova Mahallesi'nde Cuma Horasan'a ait büyükbaş besi ahırının çalışanları, günlük kontrollerinde yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki bir büyükbaş hayvanın yerde hareketsiz halde yattığını gördü.

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Yılan soktu 700 kiloluk boğa telef oldu! O anlar böyle görüntülendi

Bunun üzerine çalışanlar durumu, veteriner hekime bildirdi. Hekimin yaptığı kontrolde hayvanın telef olduğu belirlendi.

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Yılan soktu 700 kiloluk boğa telef oldu! O anlar böyle görüntülendi

Daha sonra ahırın güvenlik kamerasını inceleyen çalışanlar, hayvanın yılan tarafından sokulması sonucu telef olduğunu tespit etti.

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Yılan soktu 700 kiloluk boğa telef oldu! O anlar böyle görüntülendi

O anlar ise böyle görüntülendi.

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Yılan soktu 700 kiloluk boğa telef oldu! O anlar böyle görüntülendi