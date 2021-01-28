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Yolda yürürken ayağına takılan taş hayatının akışını değiştirdi!

Yolda yürürken ayağına takılan taşı evine götüren ve taşta bir değişiklik olduğunu fark eden adam işin aslını araştırdığında çıkan manzara karşısında şoke oldu. Sıradan bir taş gibi görünse de ayağına takılan bu nesnenin içinden çıkanlar talihli adamın hayatını değiştirdi...

Giriş Tarihi: 28.01.2021 05:42 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 05:44
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Yolda yürürken ayağına takılan taş hayatının akışını değiştirdi!
Yolda yürürken ayağına takılan taş hayatının akışını değiştirdi!

Yolda yürürken bulduğu taşın dışını soyan adam gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yolda yürürken ayağına takılan taş hayatının akışını değiştirdi!
Yolda yürürken ayağına takılan taş hayatının akışını değiştirdi!

Sıradan bir taş gibi görünüyor ama içini açınca bakın ne çıktı.

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Yolda yürürken ayağına takılan taş hayatının akışını değiştirdi!
Yolda yürürken ayağına takılan taş hayatının akışını değiştirdi!

Taşın üst katmanı soyulunca içinden zümrüt taşı çıktı.

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Yolda yürürken ayağına takılan taş hayatının akışını değiştirdi!
Yolda yürürken ayağına takılan taş hayatının akışını değiştirdi!

İşte o ilginç görüntü...

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Yolda yürürken ayağına takılan taş hayatının akışını değiştirdi!
Yolda yürürken ayağına takılan taş hayatının akışını değiştirdi!