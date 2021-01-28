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Yolda yürürken ayağına takılan taş hayatının akışını değiştirdi!
Yolda yürürken ayağına takılan taşı evine götüren ve taşta bir değişiklik olduğunu fark eden adam işin aslını araştırdığında çıkan manzara karşısında şoke oldu. Sıradan bir taş gibi görünse de ayağına takılan bu nesnenin içinden çıkanlar talihli adamın hayatını değiştirdi...
Giriş Tarihi: 28.01.2021 05:42Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 05:44
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Yolda yürürken ayağına takılan taş hayatının akışını değiştirdi!
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Yolda yürürken ayağına takılan taş hayatının akışını değiştirdi!
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Yolda yürürken ayağına takılan taş hayatının akışını değiştirdi!
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Yolda yürürken ayağına takılan taş hayatının akışını değiştirdi!
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Yolda yürürken ayağına takılan taş hayatının akışını değiştirdi!