İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu! 7 yolcunun midesinden 11 kilo eroin çıktı

48 KAPSÜL 760 GRAM KOKAİN

İkinci operasyonda, başka bir yolcunun da "yutucu kurye" olduğu bilgisine ulaşan ekipler, şüpheli kişiyi takibe aldı. Bahse konu yolcuda, yutucu tespit cihazı ve akabinde sağlık kuruluşunda yapılan muayene sonucunda 48 kapsül ve toplam ağırlığı 760 gram kokain ele geçirildi.