21 Mart 2022, Pazartesi
ABD’de eşi tarafından ağzına çorap tıkanarak öldürülen Nalan Kurtdere’nin ölümüne ilişkin rapor çıktı! Mezarı açılınca o iddia çürütüldü
Son dakika haberler: ABD'de karısı Nalan Kurtdere'yi yatağa bağlayıp ağzına çorap tıkayarak ölümüne sebep olan olan binbaşı Hüseyin Kurtdere ile ilgili 'Cebir tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşini kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 42 seneye kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. İşte mezarı tekrar açılan Nalan Kurtdere'nin öldürülmesine ilişkin cinayet raporundaki gelişmeler…
Giriş Tarihi: 21.03.2022 11:53 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 11:53
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