ABD’de eşi tarafından ağzına çorap tıkanarak öldürülen Nalan Kurtdere’nin ölümüne ilişkin rapor çıktı! Mezarı açılınca o iddia çürütüldü

ELLERİ VE BACAKLARI YATAĞA BAĞLI ÖLÜ BULUNDU

ABD'de Florida eyaletine bağlı Tampa kentinde elleri ve bacakları yatağa bağlı bir kadın ölü bulundu. Soruşturma kapsamında ABD Merkez Komutanlığı - CENTCOM'un MacDill Hava Üssü'nde Havacı Türk İrtibat Subayı olarak görev yapan Binbaşı Hüseyin Kurtdere (39) gözaltına alındı. Kurtdere polis sorgulamasında kurbanın doğum sonrasında psikolojisin bozulduğunu ve apartmandan çıkmasını önlemek için birkaç defa elleri ve bacaklarından yatağa bağladığını, ağzını da çorap ile tıkadığını itiraf etti. Kurtdere öldürme niyeti olmadığını kendisini yatakta ölü bulduktan sonra ilk yardım müdahalesi yapıp polise haber verdiğini belirtti.

Adalet Bakanlığı, yaşanan olayın ardından mahkemeye gönderdiği dilekçede Kurtdere'nin Türkiye'de yargılanmasını talep etti. Kurdere'nin Amerika'da yargılandığı duruşmada Savcı John Terry, davanın hâkimine Türkiye'nin bu davada yetki almayı kabul ettiğini, şu anda evrak işleri üzerinde çalıştıklarını ve konuyla Dışişleri Bakanlığı'nın ilgilendiğini söyledi. Nalan Kurtdere'ye sakinleştirici verip yatağa bağlayan Kurtdere, zorla alıkoyma ve kötü muamele suçlamasıyla tutuklanmış, başına 255 bin dolar kefalet konmuştu.