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Haberler Galeri ABD’de eşi tarafından ağzına çorap tıkanarak öldürülen Nalan Kurtdere’nin ölümüne ilişkin rapor çıktı! Mezarı açılınca o iddia çürütüldü

ABD’de eşi tarafından ağzına çorap tıkanarak öldürülen Nalan Kurtdere’nin ölümüne ilişkin rapor çıktı! Mezarı açılınca o iddia çürütüldü

Son dakika haberler: ABD'de karısı Nalan Kurtdere'yi yatağa bağlayıp ağzına çorap tıkayarak ölümüne sebep olan olan binbaşı Hüseyin Kurtdere ile ilgili 'Cebir tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşini kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 42 seneye kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. İşte mezarı tekrar açılan Nalan Kurtdere'nin öldürülmesine ilişkin cinayet raporundaki gelişmeler…

Giriş Tarihi: 21.03.2022 11:53 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 11:53
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ABD’de eşi tarafından ağzına çorap tıkanarak öldürülen Nalan Kurtdere’nin ölümüne ilişkin rapor çıktı! Mezarı açılınca o iddia çürütüldü

Son dakika! Eşi tarafından yatağa bağlayıp çorap tıkanarak vahşice katledilen Nalan Kurtdere'yle ilgili hazırlanan iddianamede talihsiz kadını önce üç gün ayrı ayrı bağladığı, bu süreç içerisinde cebir uyguladığı Nalan Kurdere'nin ise 3 gün süren eylem sonucunda yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İşte Nalan Kurtdere cinayetine ve mezarının açılıp tekrar yapılan otopsiye ilişkin son dakika gelişmeleri..

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ABD’de eşi tarafından ağzına çorap tıkanarak öldürülen Nalan Kurtdere’nin ölümüne ilişkin rapor çıktı! Mezarı açılınca o iddia çürütüldü

ELLERİ VE BACAKLARI YATAĞA BAĞLI ÖLÜ BULUNDU

ABD'de Florida eyaletine bağlı Tampa kentinde elleri ve bacakları yatağa bağlı bir kadın ölü bulundu. Soruşturma kapsamında ABD Merkez Komutanlığı - CENTCOM'un MacDill Hava Üssü'nde Havacı Türk İrtibat Subayı olarak görev yapan Binbaşı Hüseyin Kurtdere (39) gözaltına alındı. Kurtdere polis sorgulamasında kurbanın doğum sonrasında psikolojisin bozulduğunu ve apartmandan çıkmasını önlemek için birkaç defa elleri ve bacaklarından yatağa bağladığını, ağzını da çorap ile tıkadığını itiraf etti. Kurtdere öldürme niyeti olmadığını kendisini yatakta ölü bulduktan sonra ilk yardım müdahalesi yapıp polise haber verdiğini belirtti.

Adalet Bakanlığı, yaşanan olayın ardından mahkemeye gönderdiği dilekçede Kurtdere'nin Türkiye'de yargılanmasını talep etti. Kurdere'nin Amerika'da yargılandığı duruşmada Savcı John Terry, davanın hâkimine Türkiye'nin bu davada yetki almayı kabul ettiğini, şu anda evrak işleri üzerinde çalıştıklarını ve konuyla Dışişleri Bakanlığı'nın ilgilendiğini söyledi. Nalan Kurtdere'ye sakinleştirici verip yatağa bağlayan Kurtdere, zorla alıkoyma ve kötü muamele suçlamasıyla tutuklanmış, başına 255 bin dolar kefalet konmuştu.

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ABD’de eşi tarafından ağzına çorap tıkanarak öldürülen Nalan Kurtdere’nin ölümüne ilişkin rapor çıktı! Mezarı açılınca o iddia çürütüldü

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 42 SENEYE KADAR HAPSİ İSTENDİ

Türkiye'nin talebi üzerine Hüseyin Kurtdere ülkeye iade edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kurdere hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında 'Cebir tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşini kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 42 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede yer alan Nalan Kurtdere'nin annesi Hatice T., kızının doğumundan sonra psikolojik sorunlarının olduğu, damadının kızını ve çocuklarını çok sevdiğini söyledi.

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ABD’de eşi tarafından ağzına çorap tıkanarak öldürülen Nalan Kurtdere’nin ölümüne ilişkin rapor çıktı! Mezarı açılınca o iddia çürütüldü

Hüseyin Kurtdere, eşinin doğumdan sonra psikolojik rahatsızlığının başladığını kaydederek, "Eşim 3. çocuğunu doğurduktan sonra kovid nedeniyle evden çıkmamaya başladık. Bu süreçte ikimizin de stres seviyesi arttı. Eşim Haziran'da uykusuzluk problemi yaşamaya başladı. Daha önce de doğum sonrası psikolojik bir rahatsızlık geçirmiş ve tedavi olmuştu. Durumu henüz ağırlaşmadan oturduğumuz yere yakın bir eczaneye giderek uykusuzluk problemi çeken emziren anne için yan etkisi olmayan bir ilaç sordum. Günde 8 kez uygulanacak bir damla verdiler. Uykusuzluk problemi geçmeyince çalıştığım yerdeki revire götürdüm. Burada eşime bir ilaç verdiler, her gün 1 tane olmak üzere 4 gün kullandı. Faydası olmadığı gibi iştahsızlık ve suç içmeme gibi belirtileri de başladı. Halüsinasyonlar görüyordu, emzirdiği çocuğumuzda bu ilacı aldıktan sonra nefes düzensizliği ve ateş görülmeye başladı" dedi.

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ABD’de eşi tarafından ağzına çorap tıkanarak öldürülen Nalan Kurtdere’nin ölümüne ilişkin rapor çıktı! Mezarı açılınca o iddia çürütüldü

"SERBEST KALINCA EVİN İÇİNDE ZOMBİ GİBİ DOLAŞMAYA DEVAM ETTİ"

İddianamede yer alan ifadesinde Kurdere, eşinin krizler geçirdiğini bu nedenle kendisine ve etrafına zara vermeye başladığını, onu sakinleştirmek için ellerini ve ayaklarını bağladığını, ağzına çorap sokmasının nedenini ise dişlerinin kilitlenmemesi için yaptığını söyledi. Kurtdere, "Eşim çocukları bırakıp dışarı çıkmak istiyordu, birkaç kez kafasını duvara vurdu. Ben de onları yalnız bırakmamak için izne ayrıldın ancak bu durumla baş edemeyince kendisine zarar vermemek için ellerini ve ayaklarını bağladım. Dişleri kilitlenip zarar görmesin diye ağzına çorap benzeri bir malzeme de tıktım. Eşim bağlama sırasında karşı koydu ancak ben güç gösterdim. Sakinleşince çözdüm. Serbest kalınca evin içinde zombi gibi dolaşmaya devam etti. Tekrar etrafa zarar vermeye başlayınca yeniden bağladım. Aynı şekilde kriz geçirince tekrar bağladım 2 saat olmadan sakinleştiğini görünce çözdüm yatağa yatırdım o esnada baygın gibiydi. Nefes alıyor kalbi atıyor ama herhangi bir tepki vermiyordu. Kızım İrem yanıma gelerek 'annemin dudaklarında bir şişlik vardı o kaybolmuş' dedi. Uyuduğunu düşündüm. Göreve gitmeden önce eşimi uyandırmaya çalıştım. Kalp masajı yaptım, vücudu soğumuştu, ambulans ekipleri müdahale etti. Eşim bu şekilde öldü" dedi.