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Down Sendromu Farkındalık Günü 2022 mesajları: 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü mesajları ve sözleri

Down Sendromu Farkındalık Günü mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Down sendromlu bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla 21 Mart resmi 'Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' olarak ilan edilmiştir. Hastalık değil genetik bir farklılık olan down sendromu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü mesajları ve sözleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2022 10:43 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 10:43
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Down Sendromu Farkındalık Günü 2022 mesajları: 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü mesajları ve sözleri

Down Sendromu Farkındalık Günü mesajları burada! Birleşmiş Milletler tarafından toplumda farkındalık yaratmak için 21 Mart resmi 'Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' olarak ilan edilmiştir. Kromozom anomalisi olan down sendromu, dğum öncesi tanı yöntemleri ile saptanabiliyor. İşte 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü mesajları ve sözleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Down Sendromu Farkındalık Günü 2022 mesajları: 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü mesajları ve sözleri

DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ 2022 MESAJLARI

* Gerçek dostlar kromozom saymaz. Çünkü down sendromu 1 eksiklik değil +1 fazlalıktır.

* Benzerliklerimizin farkında mısın?

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Down Sendromu Farkındalık Günü 2022 mesajları: 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü mesajları ve sözleri

* Benim sevgim dünyaya yeter. Farklıyım. Farkında mısın?

* Down sendromu bir hastalık değildir. Size bulaşmaz. Korkmayın

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Down Sendromu Farkındalık Günü 2022 mesajları: 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü mesajları ve sözleri

* Evet bizler farklıyız. Ama sizin düşündüğünüz gibi değil. Farklıyız çünkü yargılamayız. Farklıyız çünkü içimizde kötülük yoktur. Bu yüzden ben down sendromumla gurur duyuyorum.

* Dünya farklılıklarla güzel. Down Sendromu Farkındalık Günü kutlu olsun.

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Down Sendromu Farkındalık Günü 2022 mesajları: 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü mesajları ve sözleri

* Down Sendromlu çocukların insani değerleri yüksektir, yalan nedir bilmezler, yürekleri sevgi doludur ve sevgileri karşılıksızdır.

* Tıpkı sizin gibiyiz +1 farkla...