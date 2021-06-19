19 Haziran 2021, Cumartesi
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İstanbul Fatih'te korku dolu anlar! Balkonda can pazarı yaşandı! Canlarını kurtarmak için 5. kattan atladılar
Fatih'te çıkan yangında can pazarı yaşandı. 6 katlı binanın 5'inci katını saran alevler nedeniyle mahsur kalanlardan biri balkondan aşağıya atlamak istedi. Yaralı kişi, çevredekilerin seslenmesi sonrası atlamadı. Mahsur kalan 2 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.
Giriş Tarihi: 19.06.2021 10:54 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 11:31
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