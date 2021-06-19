19 Haziran 2021, Cumartesi
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Müge Anlı'da çözülen halı fabrikası cinayetinde kan donduran detaylar
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan ve araba almak için Giresun'dan İstanbul'a gelen Bahtiyar Akçay, iddiaya göre arkadaşından borcunu almak için gittiği halı fabrikasında öldürülüp kuyuya atıldı. Üzerine beton atılan Akçay cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kan donduran cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 19.06.2021 11:16 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 11:26
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