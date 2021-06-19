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Müge Anlı'da çözülen halı fabrikası cinayetinde kan donduran detaylar

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan ve araba almak için Giresun'dan İstanbul'a gelen Bahtiyar Akçay, iddiaya göre arkadaşından borcunu almak için gittiği halı fabrikasında öldürülüp kuyuya atıldı. Üzerine beton atılan Akçay cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kan donduran cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 19.06.2021 11:16 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 11:26
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Müge Anlı'da çözülen halı fabrikası cinayetinde kan donduran detaylar

Giresun'dan İstanbul'a araba almak için bir arkadaşının yanına gelen ve 19 gün boyunca kayıp olarak aranan Bahtiyar Akçay'ın cesedi yakın arkadaşlarının çalıştığı halı fabrikasının bahçesinde gömülü ve üzerine beton atılı halde bulundu.

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Müge Anlı'da çözülen halı fabrikası cinayetinde kan donduran detaylar

Giresun'da ikamet eden Bahtiyar Akçay geçtiğimiz ay internetten beğendiği araç için İstanbul'a satın almaya geldi. Gelirken daha önceden parasının olduğu arkadaşının yanına gelip ondan borcunu almak istedi. İddiaya göre arkadaşının çalıştığı halı yıkama fabrikasına giren Akçay'dan 19 gündür haber alınamıyordu.

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Müge Anlı'da çözülen halı fabrikası cinayetinde kan donduran detaylar

İstanbul'a gelerek kayıp başvurusunda bulunan Akçay'ın kızı, babasını bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Akçay'ın son olarak görüldüğü arkadaşı Nadir Ü.'nün müdürlük yaptığı halı fabrikasında arama yaptı.

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Müge Anlı'da çözülen halı fabrikası cinayetinde kan donduran detaylar

Yapılan çalışmalarda fabrika bahçesinde üzeri betonla kapatılmış kuyu açıldığında gerçek ortaya çıktı. Bahtiyar Akçay öldürülmüş, çuvala konulup üzerine beton atılmıştı. Polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına adı.

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Müge Anlı'da çözülen halı fabrikası cinayetinde kan donduran detaylar

ÖNCE KORKUTTU SONRA ÖLDÜRDÜ

Şüphelilerden Nadir Ü. Akçay'ın kendisine 250 bin lira borcunun olduğunu ancak ona rağmen 50 bin lira para istediğini iddia etti. Ve aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre önce 5 el havaya korkutmak için ateş eden halı fabrikası müdürü Nadir Ü. bir dakika sonra bir el daha ateş etti ve Akçay'ı öldürdü.