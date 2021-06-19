Müge Anlı'da çözülen halı fabrikası cinayetinde kan donduran detaylar

ÖNCE KORKUTTU SONRA ÖLDÜRDÜ

Şüphelilerden Nadir Ü. Akçay'ın kendisine 250 bin lira borcunun olduğunu ancak ona rağmen 50 bin lira para istediğini iddia etti. Ve aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre önce 5 el havaya korkutmak için ateş eden halı fabrikası müdürü Nadir Ü. bir dakika sonra bir el daha ateş etti ve Akçay'ı öldürdü.