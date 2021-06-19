İstanbul’da yangın paniği! Adam balkondan atlamak istedi

İstanbul'da 6 katlı bir binanın 5'inci katında yangın çıktı. Balkonda mahsur kalan 2 kişiden biri aşağı atlamaya çalıştı. Onu çevredekiler sakinleştirdi. Ekipler kısa sürede bölgeye gitti. Yangında mahsur kalan iki kişi itfaiye sepetiyle kurtarıldı. Geride ise bu korkutan görüntü kaldı.

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