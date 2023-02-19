İstanbul Eyüpsultan'da trafikte dakikalarca süren kavga! Böyle uçan tekme attı

Son dakika haberi... İstanbul'da trafikte korku dolu anlar yaşandı. Eyüpsultan'da bir motosikletli ile otomobil sürücüsünün dakikalarca süren kavgası anbean kameralara yansıdı. Motosiklet sürücünün kaskı havalarda uçuştu. Motosikletin yanında bulunan kadın vatandaşa da saldırıldı. Kavga anlarında uçan tekme saniye saniye kameralara yansıdı.