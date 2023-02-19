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İstanbul Eyüpsultan'da trafikte dakikalarca süren kavga! Böyle uçan tekme attı

Son dakika haberi... İstanbul'da trafikte korku dolu anlar yaşandı. Eyüpsultan'da bir motosikletli ile otomobil sürücüsünün dakikalarca süren kavgası anbean kameralara yansıdı. Motosiklet sürücünün kaskı havalarda uçuştu. Motosikletin yanında bulunan kadın vatandaşa da saldırıldı. Kavga anlarında uçan tekme saniye saniye kameralara yansıdı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 19.02.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 14:59
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İstanbul Eyüpsultan’da trafikte dakikalarca süren kavga! Böyle uçan tekme attı

İstanbul Eyüpsultan'da İstanbul Çevre Yolu'na bağlanan yolda trafikte tartışma yaşandı.

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İstanbul Eyüpsultan’da trafikte dakikalarca süren kavga! Böyle uçan tekme attı

Saat 14.00 sularında motosikletli ile otomobil sürücüsü arasındaki kavga dakikalarca sürdü.

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İstanbul Eyüpsultan’da trafikte dakikalarca süren kavga! Böyle uçan tekme attı

Bir vatandaş kavga ettiği kişi motosiklete doğru yürüdüğü sırada arkasından koşarak uçan tekme attı.

Araca doğru taş fırlattı.

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İstanbul Eyüpsultan’da trafikte dakikalarca süren kavga! Böyle uçan tekme attı

O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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İstanbul Eyüpsultan’da trafikte dakikalarca süren kavga! Böyle uçan tekme attı

Daha sonra diğer vatandaş motosiklete ve motosikletin yanındaki kadına saldırdı.