19 Şubat 2023, Pazar
İstanbul Eyüpsultan'da trafikte dakikalarca süren kavga! Böyle uçan tekme attı
Son dakika haberi... İstanbul'da trafikte korku dolu anlar yaşandı. Eyüpsultan'da bir motosikletli ile otomobil sürücüsünün dakikalarca süren kavgası anbean kameralara yansıdı. Motosiklet sürücünün kaskı havalarda uçuştu. Motosikletin yanında bulunan kadın vatandaşa da saldırıldı. Kavga anlarında uçan tekme saniye saniye kameralara yansıdı.
Giriş Tarihi: 19.02.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 14:59
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