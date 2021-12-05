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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti | Şanlıurfa'da yürek sızlatan olay

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde çalıştığı binanın 5'inci katından düşün işçi hayatını kaybetti.

İHA
Giriş Tarihi: 05.12.2021 18:21 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 18:56
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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti | Şanlıurfa’da yürek sızlatan olay

Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde yaşandı. İnşaatlarda alçı işi yapan Osman Çiçek (40), 3 gün önce Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya gelerek taşeron bir firmanın ihalesini aldığı binada çalışmaya başladı.

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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti | Şanlıurfa’da yürek sızlatan olay

Akşam saatlerinde inşaatın 5'inci katına alçı çeken Çiçek, iddiaya göre dengesini kaybederek yere düştü. Durumu fark eden arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi.

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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti | Şanlıurfa’da yürek sızlatan olay

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti | Şanlıurfa’da yürek sızlatan olay

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti | Şanlıurfa’da yürek sızlatan olay

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