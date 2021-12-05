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Van'dan endişe veren görüntü! 2 kilometre çekildi

Van Gölü'ndeki çekilme nedeniyle su altındaki bazı alanlar kara parçasına dönüşürken, geçen yıl ve bugünler de çekilen fotoğrağlar aradaki farkı ortaya koydu. Daha önce su altında olan birçok bölge çekilmeden dolayı kara parçasına dönüştü.

Giriş Tarihi: 05.12.2021 16:44
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Van’dan endişe veren görüntü! 2 kilometre çekildi

Geçen yıllara oranla sıcaklığın yükselmesine bağlı gelişen aşırı buharlaşma, bölgedeki baraj, akarsu ve su kaynaklarının yanı sıra Van Gölü'nün seviyesinde de büyük düşüş yaşanmasına neden oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Van’dan endişe veren görüntü! 2 kilometre çekildi

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde suyun sığ olduğu noktalarda yer yer 2 kilometreye kadar çekilmeler oldu.

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Van’dan endişe veren görüntü! 2 kilometre çekildi

Küresel ısınmanın olumsuz etkilediği gölde, farklı zamanlarda dron ile görüntülenen noktaların aynı açıdan çekilen yeni görüntüleri hem mevsimlerin değişken yüzünü hem de çekilmenin boyutlarını ortaya koydu.

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Van’dan endişe veren görüntü! 2 kilometre çekildi

Daha önce su altında olan birçok bölge çekilmeden dolayı kara parçasına dönüştü.

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Van’dan endişe veren görüntü! 2 kilometre çekildi