Van'dan endişe veren görüntü! 2 kilometre çekildi

Van Gölü'ndeki çekilme nedeniyle su altındaki bazı alanlar kara parçasına dönüşürken, geçen yıl ve bugünler de çekilen fotoğrağlar aradaki farkı ortaya koydu. Daha önce su altında olan birçok bölge çekilmeden dolayı kara parçasına dönüştü.

Giriş Tarihi: 05.12.2021 16:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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