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Haberler Galeri SON DAKİKA! Uludağ'da mahsur kalan 3 kişinin kimlikleri belli oldu

SON DAKİKA! Uludağ'da mahsur kalan 3 kişinin kimlikleri belli oldu

Son dakika haberi... Bursa'da gezmek için Uludağ'a çıktığı öğrenilen 3 kişiden 1'inin ayağının burkulması üzerine ormanlık alanda mahsur kaldılar. İhbar üzerine harekete geçen arama-kurtarma ekipleri, ATV ve Arazi araçları ile mahsur kalan 3 kişiye ulaşmaya çalışıyor. Kayıp kişiler ise kimlikleri belli oldu.

İHA
Giriş Tarihi: 06.12.2021 01:38 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 01:45
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SON DAKİKA! Uludağ’da mahsur kalan 3 kişinin kimlikleri belli oldu

Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Ahmet Çakırer (36), Ali Can (48) ve Ömür Büyüköztürk (49) Uludağ'a gezmek için çıktı. Ali Can (48) gezi sırasında ayağını burkulup yürüyemeyecek duruma geldi. Arkadaşları ise durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

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SON DAKİKA! Uludağ’da mahsur kalan 3 kişinin kimlikleri belli oldu

Jandarma ekipleri, telefon ile bulundukları noktadan konum göndermelerini istedi. Ancak internetleri çekmediği için ekiplere konum atamayan 3 kişinin yerini ekipler telefon sinyalinden belirledi.

HABERİN VİDEOSU

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SON DAKİKA! Uludağ’da mahsur kalan 3 kişinin kimlikleri belli oldu

ULUDAĞ'DA KAYBOLAN 3 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, yoğun bir şekilde etkisini gösteren fırtına ve sis nedeniyle Ahmet Çakırer (36), Ali Can (48) ve Ömür Büyüköztürk'ün (49) mahsur kaldıkları alana ulaşamadılar.

Bunun üzerine bölgeye AFAD, NAK, ANDA, UMKE ve AKUT ekipleri de sevk edildi.

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SON DAKİKA! Uludağ’da mahsur kalan 3 kişinin kimlikleri belli oldu

Yaklaşık 100 kişilik ekip bu zorlu arazide ATV ve arazi araçları ile arama çalışmalarını sürdürüyor.

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SON DAKİKA! Uludağ’da mahsur kalan 3 kişinin kimlikleri belli oldu