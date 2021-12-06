SON DAKİKA! Uludağ’da mahsur kalan 3 kişinin kimlikleri belli oldu

ULUDAĞ'DA KAYBOLAN 3 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, yoğun bir şekilde etkisini gösteren fırtına ve sis nedeniyle Ahmet Çakırer (36), Ali Can (48) ve Ömür Büyüköztürk'ün (49) mahsur kaldıkları alana ulaşamadılar.

Bunun üzerine bölgeye AFAD, NAK, ANDA, UMKE ve AKUT ekipleri de sevk edildi.