06 Aralık 2021, Pazartesi
SON DAKİKA! Uludağ'da mahsur kalan 3 kişinin kimlikleri belli oldu
Son dakika haberi... Bursa'da gezmek için Uludağ'a çıktığı öğrenilen 3 kişiden 1'inin ayağının burkulması üzerine ormanlık alanda mahsur kaldılar. İhbar üzerine harekete geçen arama-kurtarma ekipleri, ATV ve Arazi araçları ile mahsur kalan 3 kişiye ulaşmaya çalışıyor. Kayıp kişiler ise kimlikleri belli oldu.
Giriş Tarihi: 06.12.2021 01:38 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 01:45
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