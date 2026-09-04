Kantar Medya tarafından açıklanan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Müge Anlı ile Tatlı Sert , 3 Eylül Perşembe gününün birincisi oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert 19. sezonuna hızlı bir giriş yaptı.

Program, Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 3,62 izlenme oranı ve yüzde 28,50 izlenme payı elde ederek gün içerisinde yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.

Ailesi, doğuştan engelli kızları için şifa ararken tanıştıkları belediye işçisi Hüseyin Sarıbaş'ın olayda rolü olduğunu iddia etti. Ailenin iddialarına göre Sarıbaş, kendisini 170 yaşında, 270 ruhani askerle dolaşan ve "seçilmiş kişi" olarak tanıttı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonunun ilk bölümlerinde dikkat çeken dosyalardan biri, 30 yaşındaki İbrahim Ekici'nin ölümü oldu. Ekici, 31 Mart 2024'te Konya'nın Karatay ilçesindeki evinde hayatını kaybetti.

MİNE EKİCİ'NİN AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU

Dosyada şüphelerin yöneldiği isimlerden biri olan Mine Ekici de canlı yayına katılarak iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekici, Hüseyin Sarıbaş'ın kendisini 170 yaşında olduğuna ve beden değiştirerek soyunu devam ettirdiğine inandırdığını öne sürdü. Sarıbaş'ın Ekici ailesini, çocuklarıyla birlikte ölmeleri gerektiğine inandırdığı ve ölümden sonra cennet ile yeniden diriliş vadettiği iddiası da programda gündeme geldi.

Mine Ekici ayrıca, Sarıbaş'ın aileye ölüm tarihlerini dahi verdiğini ve evlerine sürekli onun aracılığıyla okunmuş su getirildiğini söyledi.

"SAFKAN BİR ÇOCUKLARININ OLMASI GEREKTİĞİNE İNANDIRDI" İDDİASI

Dosyada dikkat çeken iddialardan biri de Hüseyin Sarıbaş'ın Mine Ekici ile kendisinin bir çocuk sahibi olması gerektiği konusunda İbrahim Ekici'yi ikna ettiği yönündeydi.

Mine Ekici, kendisinin "Meryem" adında başka bir kişiliği olduğunu ve kişilik değişikliği yaşadığını da öne sürdü. Ekici, eşine zarar veren kişinin kendisi değil, içinde bulunduğunu söylediği "Meryem" kişiliği olduğunu iddia etti.