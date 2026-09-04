İbrahim Ekici dosyası ekrana kilitledi! Müge Anlı sezona zirvede başladı
Müge Anlı ile Tatlı Sert, 3 Eylül Perşembe günü yayınlanan bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 3,62 izlenme oranı ve yüzde 28,50 izlenme payı elde ederek reyting zirvesine yerleşti. Programda ele alınan İbrahim Ekici'nin şüpheli ölümüyle ilgili bugün yeni iddialar gündeme geldi. Apartman yöneticisi Musa Karakaya'nın açıklamaları ve olay gecesine ilişkin olduğu belirtilen telefon kayıtları dikkat çekti.
Müge Anlı ile Tatlı Sert 19. sezonuna hızlı bir giriş yaptı.
Kantar Medya tarafından açıklanan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Müge Anlı ile Tatlı Sert, 3 Eylül Perşembe gününün birincisi oldu.
Program, Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 3,62 izlenme oranı ve yüzde 28,50 izlenme payı elde ederek gün içerisinde yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.
İBRAHİM EKİCİ'NİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ
Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonunun ilk bölümlerinde dikkat çeken dosyalardan biri, 30 yaşındaki İbrahim Ekici'nin ölümü oldu. Ekici, 31 Mart 2024'te Konya'nın Karatay ilçesindeki evinde hayatını kaybetti.
Ailesi, doğuştan engelli kızları için şifa ararken tanıştıkları belediye işçisi Hüseyin Sarıbaş'ın olayda rolü olduğunu iddia etti. Ailenin iddialarına göre Sarıbaş, kendisini 170 yaşında, 270 ruhani askerle dolaşan ve "seçilmiş kişi" olarak tanıttı.
İddiaların odağındaki Hüseyin Sarıbaş ise canlı yayına bağlanarak suçlamaları reddetti.
MİNE EKİCİ'NİN AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU
Dosyada şüphelerin yöneldiği isimlerden biri olan Mine Ekici de canlı yayına katılarak iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ekici, Hüseyin Sarıbaş'ın kendisini 170 yaşında olduğuna ve beden değiştirerek soyunu devam ettirdiğine inandırdığını öne sürdü. Sarıbaş'ın Ekici ailesini, çocuklarıyla birlikte ölmeleri gerektiğine inandırdığı ve ölümden sonra cennet ile yeniden diriliş vadettiği iddiası da programda gündeme geldi.
Mine Ekici ayrıca, Sarıbaş'ın aileye ölüm tarihlerini dahi verdiğini ve evlerine sürekli onun aracılığıyla okunmuş su getirildiğini söyledi.
"SAFKAN BİR ÇOCUKLARININ OLMASI GEREKTİĞİNE İNANDIRDI" İDDİASI
Dosyada dikkat çeken iddialardan biri de Hüseyin Sarıbaş'ın Mine Ekici ile kendisinin bir çocuk sahibi olması gerektiği konusunda İbrahim Ekici'yi ikna ettiği yönündeydi.
Mine Ekici, kendisinin "Meryem" adında başka bir kişiliği olduğunu ve kişilik değişikliği yaşadığını da öne sürdü. Ekici, eşine zarar veren kişinin kendisi değil, içinde bulunduğunu söylediği "Meryem" kişiliği olduğunu iddia etti.
"ADAMI ÖLDÜRDÜM, ÇOCUĞU YARIM BIRAKTIM"
İbrahim Ekici'nin ölümünün ardından Mine Ekici ile Hüseyin Sarıbaş arasında geçtiği belirtilen telefon görüşmeleri de programda gündeme geldi.
Aktarılan kayıtlardan birinde Mine Ekici'nin Sarıbaş'a, "Söylediğin her şeyi harfiyen yaptım. Adamı öldürdüm, çocuğu yarım bıraktım. Niye böyle yapıyorsun?" dediği öne sürüldü.
Hüseyin Sarıbaş ise İbrahim Ekici'nin ölümüyle ilgili suçlamaları kabul etmedi. Sarıbaş, böyle bir güce sahip olmadığını savunarak, "Benim ruhum cesedimden çıkmıştı. Ruhum başka yerdeydi. Benimle alakası yok oranın" ifadelerini kullandı.