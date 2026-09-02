Müge Anlı'da tüyler ürperten sözler: Şüpheli eş Mine Ekici'den "köpek kafası" itirafı
Konya'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden İbrahim Ekici'nin eşi Mine Ekici, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayına katıldı. Üfürükçü Hüseyin Sarıbaş'a inandığını itiraf eden Ekici, engelli kızı için yaşadıklarını anlatırken "Çocuğumu köpek kafası ve kuzu ciğeriyle hazırlanan suyla yıkadılar" sözleriyle stüdyoda şaşkınlık yarattı.
Müge Anlı, yeni sezonuna dikkat çeken bir dosyayla başladı.
Konya'da 31 Mart 2024 tarihinde hayatını kaybeden İbrahim Ekici'nin şüpheli ölümüyle ilgili iddialar, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alındı. Dosyada İbrahim Ekici'nin sağlık personeli eşi Mine Ekici ve aileyle yaklaşık dört yıl önce tanıştığı belirtilen Hüseyin Sarıbaş'ın adı öne çıktı.
ŞÜPHELERİN ODAĞINDAKİ EŞ CANLI YAYINA ÇIKTI
Programın bugünkü bölümünde Mine Ekici ile üfürükçü Hüseyin Sarıbaş canlı yayında karşı karşıya geldi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Mine Ekici, Müge Anlı'nın yönelttiği "Kocanı sen mi öldürdün?" sorusuna "Ben öldürmedim" diyerek yanıt verdi.
ÜFÜRÜKÇÜLERİN AİLE HAYATLARINA GİRİŞİNİ ANLATTI
Mine Ekici, canlı yayında yaptığı açıklamalarda üfürükçü ve muskacıların aile hayatlarına çocuklarının yaşadığı sorunlar nedeniyle girdiğini savundu. Kızı Zeynep'in miyopati ve epilepsi nedeniyle tedavi gördüğünü belirten Ekici, yaşadıkları çaresizlik nedeniyle aile büyüklerinin yönlendirmesiyle tıp dışı yöntemlere başvurulduğunu öne sürdü.
Ekici, bu süreçte kendi annesinin yanı sıra kayınvalidesi ve kayınpederinin de kendilerini çeşitli uygulamalara yönlendirdiğini iddia etti.
KÖPEK KAFASIYLA YIKAMIŞLAR
Programda, Ekici çiftinin çocuğu Zeynep'in yayladan getirildiği öne sürülen kurumuş köpek kafası ve kuzu ciğeriyle hazırlanan suyla yıkandığı iddiası gündeme geldi. Mine Ekici, köpek kafasının üzerine su döküldüğünü ve bu suyla çocuğunun yıkandığını söyledi.
Söz konusu uygulamalara karşı çıktığını belirten Ekici, ancak aile büyüklerinin baskısıyla bunların gerçekleştirildiğini savundu.
MÜGE ANLI: "KÖPEĞİN KURU KEMİĞİNİ NEREDE BULDUNUZ?"
Müge Anlı, "Köpeğin kuru kemiğini nerede buldunuz? Ben hiç görmedim." diyerek yaşananları sorguladı.
Bu soruya yanıt veren Mine Ekici, "Kayınpederim köyde, yayladan bulup getirdi. Benim evimde bunu yaptılar. Bir kadın, pis ve mikroplu şeyleri çocuğumun kafasının üzerinden döktü." ifadelerini kullandı.
Mine Ekici'nin açıklamaları üzerine acılı aileden tepki geldi. Aile, "Sen bana oğlumun katilinin kim olduğunu söyle!" diyerek isyan etti.
"NEFERTİTİ" VE "VELİAHT ÇOCUK" İDDİALARI GÜNDEME GELDİ
Dosyanın dikkat çeken başlıklarından biri de Hüseyin Sarıbaş'ın aile üzerindeki etkisine ilişkin iddialar oldu.
Mine Ekici, Sarıbaş'ın kendisini "Nefertiti" gibi farklı kimliklerle tanımladığını ve ruh değişimi gibi söylemlerle kendilerini yönlendirdiğini öne sürdü.