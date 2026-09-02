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Müge Anlı'da tüyler ürperten sözler: Şüpheli eş Mine Ekici'den "köpek kafası" itirafı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Konya'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden İbrahim Ekici'nin eşi Mine Ekici, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayına katıldı. Üfürükçü Hüseyin Sarıbaş'a inandığını itiraf eden Ekici, engelli kızı için yaşadıklarını anlatırken "Çocuğumu köpek kafası ve kuzu ciğeriyle hazırlanan suyla yıkadılar" sözleriyle stüdyoda şaşkınlık yarattı.

Müge Anlı'da tüyler ürperten sözler: Şüpheli eş Mine Ekici'den "köpek kafası" itirafı 1

Müge Anlı, yeni sezonuna dikkat çeken bir dosyayla başladı.

Konya'da 31 Mart 2024 tarihinde hayatını kaybeden İbrahim Ekici'nin şüpheli ölümüyle ilgili iddialar, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alındı. Dosyada İbrahim Ekici'nin sağlık personeli eşi Mine Ekici ve aileyle yaklaşık dört yıl önce tanıştığı belirtilen Hüseyin Sarıbaş'ın adı öne çıktı.

Müge Anlı'da tüyler ürperten sözler: Şüpheli eş Mine Ekici'den "köpek kafası" itirafı 2

ŞÜPHELERİN ODAĞINDAKİ EŞ CANLI YAYINA ÇIKTI

Programın bugünkü bölümünde Mine Ekici ile üfürükçü Hüseyin Sarıbaş canlı yayında karşı karşıya geldi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Mine Ekici, Müge Anlı'nın yönelttiği "Kocanı sen mi öldürdün?" sorusuna "Ben öldürmedim" diyerek yanıt verdi.

Müge Anlı'da tüyler ürperten sözler: Şüpheli eş Mine Ekici'den "köpek kafası" itirafı 3

ÜFÜRÜKÇÜLERİN AİLE HAYATLARINA GİRİŞİNİ ANLATTI

Mine Ekici, canlı yayında yaptığı açıklamalarda üfürükçü ve muskacıların aile hayatlarına çocuklarının yaşadığı sorunlar nedeniyle girdiğini savundu. Kızı Zeynep'in miyopati ve epilepsi nedeniyle tedavi gördüğünü belirten Ekici, yaşadıkları çaresizlik nedeniyle aile büyüklerinin yönlendirmesiyle tıp dışı yöntemlere başvurulduğunu öne sürdü.

Ekici, bu süreçte kendi annesinin yanı sıra kayınvalidesi ve kayınpederinin de kendilerini çeşitli uygulamalara yönlendirdiğini iddia etti.

"ÇOCUĞUMU KÖPEK KAFASIYLA YIKADILAR"
Müge Anlı'da tüyler ürperten sözler: Şüpheli eş Mine Ekici'den "köpek kafası" itirafı 4

KÖPEK KAFASIYLA YIKAMIŞLAR

Programda, Ekici çiftinin çocuğu Zeynep'in yayladan getirildiği öne sürülen kurumuş köpek kafası ve kuzu ciğeriyle hazırlanan suyla yıkandığı iddiası gündeme geldi. Mine Ekici, köpek kafasının üzerine su döküldüğünü ve bu suyla çocuğunun yıkandığını söyledi.

Söz konusu uygulamalara karşı çıktığını belirten Ekici, ancak aile büyüklerinin baskısıyla bunların gerçekleştirildiğini savundu.

MÜGE ANLI: "KÖPEĞİN KURU KEMİĞİNİ NEREDE BULDUNUZ?"

Müge Anlı, "Köpeğin kuru kemiğini nerede buldunuz? Ben hiç görmedim." diyerek yaşananları sorguladı.

Bu soruya yanıt veren Mine Ekici, "Kayınpederim köyde, yayladan bulup getirdi. Benim evimde bunu yaptılar. Bir kadın, pis ve mikroplu şeyleri çocuğumun kafasının üzerinden döktü." ifadelerini kullandı.

Mine Ekici'nin açıklamaları üzerine acılı aileden tepki geldi. Aile, "Sen bana oğlumun katilinin kim olduğunu söyle!" diyerek isyan etti.

Müge Anlı'da tüyler ürperten sözler: Şüpheli eş Mine Ekici'den "köpek kafası" itirafı 5

"NEFERTİTİ" VE "VELİAHT ÇOCUK" İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Dosyanın dikkat çeken başlıklarından biri de Hüseyin Sarıbaş'ın aile üzerindeki etkisine ilişkin iddialar oldu.

Mine Ekici, Sarıbaş'ın kendisini "Nefertiti" gibi farklı kimliklerle tanımladığını ve ruh değişimi gibi söylemlerle kendilerini yönlendirdiğini öne sürdü.

Müge Anlı'da tüyler ürperten sözler: Şüpheli eş Mine Ekici'den "köpek kafası" itirafı 6

"İÇİMDEKİ ÜÇ HARFLİDEN VELİAHT OLACAKTI"

Önceki yayında da Sarıbaş'ın İbrahim Ekici'ye, hem kendisinin hem de Mine Ekici'nin içinde "üç harfli" bulunduğunu söylediği iddia edilmişti.

Bugünkü yayında Mine Ekici'nin üfürükçüyle ilgili anlattıkları ve "İçimdeki üç harfliden veliaht olacaktı" şeklindeki sözleri de stüdyoda şaşkınlık yarattı.

Hüseyin Sarıbaş ise söz konusu iddiaların önemli bir bölümünü kabul etmedi. Sarıbaş, özellikle "veliaht çocuk" söyleminin kendisine ait olmadığını savundu.

Müge Anlı'da tüyler ürperten sözler: Şüpheli eş Mine Ekici'den "köpek kafası" itirafı 7

HÜSEYİN SARIBAŞ'TAN MİNE EKİCİ HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Canlı yayında İbrahim Ekici'nin hayatını kaybettiği güne ilişkin telefon görüşmelerinden de söz edildi.

Hüseyin Sarıbaş, Mine Ekici'nin olay günü sabah saatlerinde kendisini arayarak "İbrahim öldü, gel beni al" dediğini iddia etti. Sarıbaş ayrıca Ekici'nin intihar etmekle tehdit ettiğini ve kendisinin polisi ile ambulansı araması konusunda ısrarcı olduğunu öne sürdü.

Müge Anlı ise programda üfürükçülük ve batıl inançlar üzerinden insanların maddi ve manevi açıdan zarar görebileceğine dikkat çekerek izleyicilere uyarılarda bulundu.

Müge Anlı'da tüyler ürperten sözler: Şüpheli eş Mine Ekici'den "köpek kafası" itirafı 8

İBRAHİM EKİCİ'NİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ NELER YAŞANDI?

Konya'da yaşayan, evli ve bir çocuk babası İbrahim Ekici, 31 Mart 2024 tarihinde evinde hayatını kaybetti. Ölümünün üzerinden iki yılı aşkın süre geçmesinin ardından olay, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme geldi.

Dosyanın merkezinde İbrahim Ekici'nin eşi Mine Ekici ile aileyle yaklaşık dört yıl önce tanıştığı belirtilen Hüseyin Sarıbaş yer alıyor.

İbrahim ve Mine Ekici çiftinin Zeynep isimli bir kızlarının olduğu ve çocuğun doğuştan sağlık sorunları bulunduğu programda aktarıldı. İbrahim Ekici'nin kız kardeşi Pembe Hanım'ın anlatımına göre Hüseyin Sarıbaş da aileyle ilk olarak Zeynep'e yardımcı olmak amacıyla tanıştı.

Ancak ilerleyen süreçte Sarıbaş'ın aile üzerindeki etkisine ilişkin çeşitli iddialar ortaya atıldı. Pembe Hanım, Sarıbaş'ın kendisini 170 yaşında ve 270 "ruhani askeri" bulunan biri olarak tanıttığını, eve "okunmuş su" getirip götürdüğünü iddia etti.

Söz konusu iddiaların ardından Müge Anlı, dosyayı "İkinci Palu Ailesi" vakasına benzetti.

Müge Anlı'da tüyler ürperten sözler: Şüpheli eş Mine Ekici'den "köpek kafası" itirafı 9

İBRAHİM EKİCİ'NİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN ŞÜPHELER

İbrahim Ekici'nin kız kardeşi Pembe Hanım, ağabeyinin ölümünden Mine Ekici ve Hüseyin Sarıbaş'tan şüphelendiğini açıkladı.

Pembe Hanım'ın anlatımına göre İbrahim Ekici, 31 Mart sabahı saat 04.00-05.00 sıralarında evde fenalaştı. Sağlık çalışanı olduğu belirtilen Mine Ekici'nin eşine müdahale etmediği, saat 07.00 civarında Hüseyin Sarıbaş'ı aradığı ve ambulansın yaklaşık 08.40'ta çağrıldığı iddia edildi.

Dosyada ayrıca İbrahim Ekici'ye önceden bir ölüm tarihi verildiği yönündeki iddia da gündeme geldi. Programda aktarılanlara göre Ekici'ye 21 Ağustos'ta öleceği ve ardından cennete gideceğinin söylendiği öne sürüldü. Ancak İbrahim Ekici, bu tarihten aylar önce, 31 Mart 2024'te hayatını kaybetti.

Müge Anlıda 2. Palu Ailesi vakası MÜGE ANLI'DA 2. PALU AİLESİ VAKASI
Müge Anlı'da tüyler ürperten sözler: Şüpheli eş Mine Ekici'den "köpek kafası" itirafı 10

CENAZE GÜNÜNE İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Programda İbrahim Ekici'nin cenaze gününde yaşandığı öne sürülen olaylar da konuşuldu.

Akrabası Fadime Hanım, Mine Ekici'nin eşinin mezarı başında "Özür dilerim İbrahim" diyerek bir avuç toprak aldığını ve ardından Hüseyin Sarıbaş'ın koluna girerek oradan uzaklaştığını iddia etti.

İbrahim Ekici'nin annesi Saliha Hanım ve kız kardeşi ise Mine Ekici'nin cenazenin ardından "Sakın İbo'yu benim öldürdüğümü sanma" dediğini öne sürdü.

Aile üyeleri ayrıca Mine Ekici'nin İbrahim'in sırtında iki kırmızı el bulunduğunu ve bu ellerin baskısı sonucu hayatını kaybettiğini söylediğini iddia etti. Ekici'nin eşinin cenazesine bakarken gelinliğini giyip iki gün sonra onun yanına gömüleceğini söylediği de öne sürülen iddialar arasında yer aldı.

Müge Anlı'da tüyler ürperten sözler: Şüpheli eş Mine Ekici'den "köpek kafası" itirafı 11

TELEFON KAYITLARI DOSYADA

1 Eylül'deki programda ortaya çıkarılan telefon kayıtları ve mesajlaşmalar da dosyanın dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

İbrahim Ekici'nin annesi Saliha Ekici ve kuzeni Cengiz'in de katıldığı yayında, Mine Ekici ile Hüseyin Sarıbaş arasında geçtiği öne sürülen bir telefon görüşmesinin kaydı paylaşıldı.

Kayıtta Mine Ekici'ye ait olduğu öne sürülen, "Söylediğin her şeyi harfiyen yaptım; adamı öldürdüm, çocuğu yarım bıraktım! Niye böyle yapıyorsun?" sözleri gündeme geldi.

Hüseyin Sarıbaş'ın ise görüşmede Mine Ekici'ye "Hiçbir şey yapma, normal yaşamına devam et" dediği aktarıldı.

Müge Anlı'da tüyler ürperten sözler: Şüpheli eş Mine Ekici'den "köpek kafası" itirafı 12

YENİ İDDİANAME HAZIRLANDI

Dosyanın hukuki boyutuyla ilgili gelişmeler de programda ele alındı. Müge Anlı, Hüseyin Sarıbaş'ın daha önce aldığı altı aylık hapis cezasının İbrahim Ekici'nin ölümüyle ilgili olmadığını, söz konusu cezanın "üfürükçülük" davasından kaynaklandığını belirtti.

Programda aktarılan bilgilere göre Mine Ekici ve Hüseyin Sarıbaş'ın, İbrahim Ekici'nin ölümüyle ilgili olarak Konya Ağır Ceza Mahkemesi'nde "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanacağı belirtildi.

Mine Ekici ise hakkındaki iddialara yanıt verirken Hüseyin Sarıbaş ile arasında ilişki bulunduğu yönündeki suçlamaları reddetti.

Müge Anlı'da tüyler ürperten sözler: Şüpheli eş Mine Ekici'den "köpek kafası" itirafı 13

Programa telefonla bağlanan başka bir kişi de Hüseyin Sarıbaş'ın dini duygularını kullanarak kendisini kandırdığını ve daha sonra kendisinden para istediğini iddia etti.

İbrahim Ekici'nin ölümüyle ilgili soruşturma ve yargılama süreci devam ederken, programda dile getirilen iddiaların hukuki süreç sonucunda kesinlik kazanacağı vurgulandı.

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