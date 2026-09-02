Müge Anlı'da tüyler ürperten sözler: Şüpheli eş Mine Ekici'den "köpek kafası" itirafı

"İÇİMDEKİ ÜÇ HARFLİDEN VELİAHT OLACAKTI" Önceki yayında da Sarıbaş'ın İbrahim Ekici'ye, hem kendisinin hem de Mine Ekici'nin içinde "üç harfli" bulunduğunu söylediği iddia edilmişti. Bugünkü yayında Mine Ekici'nin üfürükçüyle ilgili anlattıkları ve "İçimdeki üç harfliden veliaht olacaktı" şeklindeki sözleri de stüdyoda şaşkınlık yarattı. Hüseyin Sarıbaş ise söz konusu iddiaların önemli bir bölümünü kabul etmedi. Sarıbaş, özellikle "veliaht çocuk" söyleminin kendisine ait olmadığını savundu.

HÜSEYİN SARIBAŞ'TAN MİNE EKİCİ HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR Canlı yayında İbrahim Ekici'nin hayatını kaybettiği güne ilişkin telefon görüşmelerinden de söz edildi. Hüseyin Sarıbaş, Mine Ekici'nin olay günü sabah saatlerinde kendisini arayarak "İbrahim öldü, gel beni al" dediğini iddia etti. Sarıbaş ayrıca Ekici'nin intihar etmekle tehdit ettiğini ve kendisinin polisi ile ambulansı araması konusunda ısrarcı olduğunu öne sürdü. Müge Anlı ise programda üfürükçülük ve batıl inançlar üzerinden insanların maddi ve manevi açıdan zarar görebileceğine dikkat çekerek izleyicilere uyarılarda bulundu.

İBRAHİM EKİCİ'NİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ NELER YAŞANDI? Konya'da yaşayan, evli ve bir çocuk babası İbrahim Ekici, 31 Mart 2024 tarihinde evinde hayatını kaybetti. Ölümünün üzerinden iki yılı aşkın süre geçmesinin ardından olay, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme geldi. Dosyanın merkezinde İbrahim Ekici'nin eşi Mine Ekici ile aileyle yaklaşık dört yıl önce tanıştığı belirtilen Hüseyin Sarıbaş yer alıyor. İbrahim ve Mine Ekici çiftinin Zeynep isimli bir kızlarının olduğu ve çocuğun doğuştan sağlık sorunları bulunduğu programda aktarıldı. İbrahim Ekici'nin kız kardeşi Pembe Hanım'ın anlatımına göre Hüseyin Sarıbaş da aileyle ilk olarak Zeynep'e yardımcı olmak amacıyla tanıştı. Ancak ilerleyen süreçte Sarıbaş'ın aile üzerindeki etkisine ilişkin çeşitli iddialar ortaya atıldı. Pembe Hanım, Sarıbaş'ın kendisini 170 yaşında ve 270 "ruhani askeri" bulunan biri olarak tanıttığını, eve "okunmuş su" getirip götürdüğünü iddia etti. Söz konusu iddiaların ardından Müge Anlı, dosyayı "İkinci Palu Ailesi" vakasına benzetti.

İBRAHİM EKİCİ'NİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN ŞÜPHELER İbrahim Ekici'nin kız kardeşi Pembe Hanım, ağabeyinin ölümünden Mine Ekici ve Hüseyin Sarıbaş'tan şüphelendiğini açıkladı. Pembe Hanım'ın anlatımına göre İbrahim Ekici, 31 Mart sabahı saat 04.00-05.00 sıralarında evde fenalaştı. Sağlık çalışanı olduğu belirtilen Mine Ekici'nin eşine müdahale etmediği, saat 07.00 civarında Hüseyin Sarıbaş'ı aradığı ve ambulansın yaklaşık 08.40'ta çağrıldığı iddia edildi. Dosyada ayrıca İbrahim Ekici'ye önceden bir ölüm tarihi verildiği yönündeki iddia da gündeme geldi. Programda aktarılanlara göre Ekici'ye 21 Ağustos'ta öleceği ve ardından cennete gideceğinin söylendiği öne sürüldü. Ancak İbrahim Ekici, bu tarihten aylar önce, 31 Mart 2024'te hayatını kaybetti. MÜGE ANLI'DA 2. PALU AİLESİ VAKASI