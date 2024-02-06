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Haberler Galeri Tarifsiz acı! Şule Alıcı enkaz altında yaşadıklarını A Haber'de gözyaşlarıyla anlattı: Kızım bir gün sonra kucağımda vefat etti! Yüzündeki deri benim yüzüme yapıştı...

Tarifsiz acı! Şule Alıcı enkaz altında yaşadıklarını A Haber'de gözyaşlarıyla anlattı: Kızım bir gün sonra kucağımda vefat etti! Yüzündeki deri benim yüzüme yapıştı...

Asrın felaketi iki büyük depremde yürekleri sızlatan acılar yaşandı. Şule Alıcı da eşi ve 2 çocuğuyla evlerinin enkazında kaldı. Yavrularını yaşatmak için çırpındı ama olmadı. Kendisi 60 saat sonra kurtarıldı ancak ağır ve acı sınavla baş başa kaldı. Yaşadığı korkunç anları A Haber'e anlattı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 06.02.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 09:24
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Tarifsiz acı! Şule Alıcı enkaz altında yaşadıklarını A Haber’de gözyaşlarıyla anlattı: Kızım bir gün sonra kucağımda vefat etti! Yüzündeki deri benim yüzüme yapıştı...

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Şule Alıcı eşi ve iki çocuğuyla birlikte onikişubat ilçesindeki evlerinin enkazından kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarifsiz acı! Şule Alıcı enkaz altında yaşadıklarını A Haber’de gözyaşlarıyla anlattı: Kızım bir gün sonra kucağımda vefat etti! Yüzündeki deri benim yüzüme yapıştı...

Şule Alıcı yavrularını hayatta tutmak için hareket etmeye çalıştı ancak başaramadı. Çaresiz onlarla konuşup moral vermeye çalıştı.

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Tarifsiz acı! Şule Alıcı enkaz altında yaşadıklarını A Haber’de gözyaşlarıyla anlattı: Kızım bir gün sonra kucağımda vefat etti! Yüzündeki deri benim yüzüme yapıştı...

Yaşadıklarını A Haber'e anlatan Alıcı'nın ifadeleri yürekleri parçaladı.

İşte o açıklamalar;

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Tarifsiz acı! Şule Alıcı enkaz altında yaşadıklarını A Haber’de gözyaşlarıyla anlattı: Kızım bir gün sonra kucağımda vefat etti! Yüzündeki deri benim yüzüme yapıştı...

"VEDALAŞMAYMIŞ..."

Oğlum bana anneciğim bizden memnun musun diye sordu. Çok şaşırdım duyunca. Ben dedim tabii ki çok memnunum. Biriniz tosunumsunuz biriniz topaçımsınız dedim. Sonrasında düşündüğüm zaman sanki orada bir vedalaşmaymış gibi…

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Tarifsiz acı! Şule Alıcı enkaz altında yaşadıklarını A Haber’de gözyaşlarıyla anlattı: Kızım bir gün sonra kucağımda vefat etti! Yüzündeki deri benim yüzüme yapıştı...

"İLK SORDUĞU ŞEY..."

Kendime geldiğimde kızımla biz yataktan aşağıya inmiştik. Eşim yere düşmüştü yataktan. Sonra ben eşimi kaldırmak için elimi uzattım dedim eşime deprem oluyor hadi kaçalım onu da kaldırayım beraber kaçalım diye düşündüm 3 saniye sürmedi yıkıldı zaten.

Aşağı düşer düşmez eşimin ilk sorduğu şey bana neden böyle oldu, ben de cevap olarak ona biliyorduk bir gün deprem olacağını ve oldu dedim. Nasıl çıkacağız şimdi buradan dedi…