HaberlerGaleriTarifsiz acı! Şule Alıcı enkaz altında yaşadıklarını A Haber'de gözyaşlarıyla anlattı: Kızım bir gün sonra kucağımda vefat etti! Yüzündeki deri benim yüzüme yapıştı...
Tarifsiz acı! Şule Alıcı enkaz altında yaşadıklarını A Haber'de gözyaşlarıyla anlattı: Kızım bir gün sonra kucağımda vefat etti! Yüzündeki deri benim yüzüme yapıştı...
Asrın felaketi iki büyük depremde yürekleri sızlatan acılar yaşandı. Şule Alıcı da eşi ve 2 çocuğuyla evlerinin enkazında kaldı. Yavrularını yaşatmak için çırpındı ama olmadı. Kendisi 60 saat sonra kurtarıldı ancak ağır ve acı sınavla baş başa kaldı. Yaşadığı korkunç anları A Haber'e anlattı.
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Giriş Tarihi: 06.02.2024 09:23Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 09:24