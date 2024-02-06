Tarifsiz acı! Şule Alıcı enkaz altında yaşadıklarını A Haber’de gözyaşlarıyla anlattı: Kızım bir gün sonra kucağımda vefat etti! Yüzündeki deri benim yüzüme yapıştı...

"İLK SORDUĞU ŞEY..."

Kendime geldiğimde kızımla biz yataktan aşağıya inmiştik. Eşim yere düşmüştü yataktan. Sonra ben eşimi kaldırmak için elimi uzattım dedim eşime deprem oluyor hadi kaçalım onu da kaldırayım beraber kaçalım diye düşündüm 3 saniye sürmedi yıkıldı zaten.

Aşağı düşer düşmez eşimin ilk sorduğu şey bana neden böyle oldu, ben de cevap olarak ona biliyorduk bir gün deprem olacağını ve oldu dedim. Nasıl çıkacağız şimdi buradan dedi…