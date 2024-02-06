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Haberler Galeri Hangi ilde kaç kişi yaşıyor? İstanbul, Ankara ve İzmir'in nüfusu ne kadar? TÜİK il il nüfus verilerini açıkladı

Hangi ilde kaç kişi yaşıyor? İstanbul, Ankara ve İzmir'in nüfusu ne kadar? TÜİK il il nüfus verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin nüfus verilerini açıkladı. 81 ile ilişkin veriler paylaşılırken, 2022'ye göre nüfusun 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştığı bildirildi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerin nüfus rakamları da belli oldu. Peki en çok ve en az hangi ilde insan yaşıyor? İllerin nüfus artış hızları nasıl? Şehir merkezi ve köylerde kaç kişi yaşıyor? İşte il il nüfuslar...

Giriş Tarihi: 06.02.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 12:01
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Hangi ilde kaç kişi yaşıyor? İstanbul, Ankara ve İzmir’in nüfusu ne kadar? TÜİK il il nüfus verilerini açıkladı

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hangi ilde kaç kişi yaşıyor? İstanbul, Ankara ve İzmir’in nüfusu ne kadar? TÜİK il il nüfus verilerini açıkladı

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu. Bu nüfusun %48,6'sını erkekler, %51,4'ünü kadınlar oluşturdu.

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Hangi ilde kaç kişi yaşıyor? İstanbul, Ankara ve İzmir’in nüfusu ne kadar? TÜİK il il nüfus verilerini açıkladı

NÜFUS ARTIŞ HIZI BİNDE 1,1 OLDU
Yıllık nüfus artış hızı 2022 yılında binde 7,1 iken, 2023 yılında binde 1,1 oldu.

HANGİ İLDE KAÇ KİŞİ YAŞIYOR? İŞTE İL İL NÜFUSLAR

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Hangi ilde kaç kişi yaşıyor? İstanbul, Ankara ve İzmir’in nüfusu ne kadar? TÜİK il il nüfus verilerini açıkladı

ADANA
2022 nüfusu: 2.274.106
2023 nüfusu: 2.270.298

Nüfus artış hızı (2022/2023) (%)
-1,7

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Hangi ilde kaç kişi yaşıyor? İstanbul, Ankara ve İzmir’in nüfusu ne kadar? TÜİK il il nüfus verilerini açıkladı

ADIYAMAN
2022 nüfusu: 635.169
2023 nüfusu: 604.978

Nüfus artış hızı (2022/2023) (%)
-48,7