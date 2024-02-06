Hangi ilde kaç kişi yaşıyor? İstanbul, Ankara ve İzmir'in nüfusu ne kadar? TÜİK il il nüfus verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin nüfus verilerini açıkladı. 81 ile ilişkin veriler paylaşılırken, 2022'ye göre nüfusun 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştığı bildirildi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerin nüfus rakamları da belli oldu. Peki en çok ve en az hangi ilde insan yaşıyor? İllerin nüfus artış hızları nasıl? Şehir merkezi ve köylerde kaç kişi yaşıyor? İşte il il nüfuslar...