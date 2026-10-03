DEPREMİN ARDINDAN YENİ BİR BAŞLANGIÇ Çuhadar Ailesi'nin yeni yuvasındaki mutluluğuna ortak olan Vali Masatlı, deprem sonrası yürütülen çalışmaların artık vatandaşların günlük yaşamındaki karşılığının görülmeye başlandığını ifade etti.

"BİZLERİ GERÇEKTEN ÇOK MUTLU EDİYOR" Ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Atatürk Caddesi'nde hayatın yeniden başlamasının kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Masatlı, yıllardır üzerinde çalışılan caddede ailelerin sofralarına konuk olmanın ve esnafın yeniden işinin başına geçmesini görmenin mutluluk verici olduğunu belirtti.

"EVLERİN IŞIKLARININ YANDIĞINI GÖRÜYORUZ" Yürütülen çalışmaların yalnızca fiziki yapılardan ibaret olmadığını vurgulayan Masatlı, "Yıllardır üzerinde çalıştığımız bir caddede artık yeni bir ailenin sofrasına oturmak, evlerin ışıklarının yandığını görmek, esnafımızın yeniden kepenk açmasına şahitlik etmek bizleri gerçekten çok mutlu ediyor ve azmimizi daha da artırıyor. Bugün artık yapılan işlerin sadece fiziki karşılığını değil, insan hayatındaki karşılığını da görmeye başladık" dedi.

HER AÇILAN KAPI HATAY'IN YENİDEN DOĞUŞUNU GÖSTERİYOR Atatürk Caddesi'nde açılan her kapının, yanan her ışığın ve kurulan her sofranın şehrin yeniden ayağa kalktığının göstergesi olduğunu belirten Masatlı, Hatay'ın kendi ritmine, hayatına ve gücüne kavuştuğunu dile getirdi.

"HATAY TARİH BOYUNCA YENİDEN AYAĞA KALKTI" Hatay'ın tarih boyunca büyük yıkımlar yaşamasına rağmen her defasında yeniden ayağa kalktığını ifade eden Vali Masatlı, kentin köklü geçmişine ve yeniden inşa sürecine dikkat çekti.