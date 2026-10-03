Hatay'da hayat yeniden başladı: Atatürk Caddesi yaralarını sarıyor
6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay'ın Antakya ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde yeniden hayat başladı. Bölgede inşa edilen 930'dan fazla konut, 610'dan fazla ticari alan ve yaklaşık 79 ofisten oluşan 1.630 bağımsız bölümde yerleşim ve ticari faaliyetler sürüyor. İş yerlerinin kapılarını açtığı caddede esnaf yeniden müşterilerini ağırlarken, evlerde de ışıklar yanmaya başladı.
ATATÜRK CADDESİ'NDE YENİ DÖNEM
Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat depremlerinin ardından büyük yıkıma uğrayan Atatürk Caddesi, yeniden ayağa kalkıyor. Yeniden inşa edilen binalarla birlikte cadde eski hareketli günlerine dönmeye başladı.
1.630 BAĞIMSIZ BÖLÜM İNŞA EDİLDİ
Atatürk Caddesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında 930'dan fazla konut, 610'dan fazla ticari alan ve yaklaşık 79 ofis olmak üzere toplam 1.630 bağımsız bölüm inşa edildi. Yeni yapıların tamamlanmasıyla bölgede yerleşimler başladı.
ESNAF YENİDEN KEPENK AÇTI
Yeniden inşa sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Atatürk Caddesi'ndeki iş yerleri de birer birer açılmaya başladı. Uzun süre sessizliğe bürünen cadde, esnafın kepenk açması ve müşterilerin bölgeye gelmesiyle yeniden hareketlendi.
VALİ MASATLI ESNAFI ZİYARET ETTİ
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Atatürk Caddesi'nde iş yerlerini açan esnafı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Masatlı, yeniden ticari faaliyetlerine başlayan esnafla sohbet ederek bölgedeki son duruma ilişkin bilgi aldı.
YENİ YUVADA MUTLULUĞA ORTAK OLDU
Vali Mustafa Masatlı, ziyaretlerinin ardından eşi Esra Masatlı ile birlikte Çuhadar Ailesi'nin yeni evine konuk oldu. Bülent ve Arzu Çuhadar ile bir araya gelen Masatlı çifti, aileyle çay içip sohbet etti.