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Hatay'da hayat yeniden başladı: Atatürk Caddesi yaralarını sarıyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay'ın Antakya ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde yeniden hayat başladı. Bölgede inşa edilen 930'dan fazla konut, 610'dan fazla ticari alan ve yaklaşık 79 ofisten oluşan 1.630 bağımsız bölümde yerleşim ve ticari faaliyetler sürüyor. İş yerlerinin kapılarını açtığı caddede esnaf yeniden müşterilerini ağırlarken, evlerde de ışıklar yanmaya başladı.

Hatay'da hayat yeniden başladı: Atatürk Caddesi yaralarını sarıyor 1

ATATÜRK CADDESİ'NDE YENİ DÖNEM

Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat depremlerinin ardından büyük yıkıma uğrayan Atatürk Caddesi, yeniden ayağa kalkıyor. Yeniden inşa edilen binalarla birlikte cadde eski hareketli günlerine dönmeye başladı.

Hatay'da hayat yeniden başladı: Atatürk Caddesi yaralarını sarıyor 2

1.630 BAĞIMSIZ BÖLÜM İNŞA EDİLDİ

Atatürk Caddesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında 930'dan fazla konut, 610'dan fazla ticari alan ve yaklaşık 79 ofis olmak üzere toplam 1.630 bağımsız bölüm inşa edildi. Yeni yapıların tamamlanmasıyla bölgede yerleşimler başladı.

Hatay'da hayat yeniden başladı: Atatürk Caddesi yaralarını sarıyor 3

ESNAF YENİDEN KEPENK AÇTI

Yeniden inşa sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Atatürk Caddesi'ndeki iş yerleri de birer birer açılmaya başladı. Uzun süre sessizliğe bürünen cadde, esnafın kepenk açması ve müşterilerin bölgeye gelmesiyle yeniden hareketlendi.

Hatay'da hayat yeniden başladı: Atatürk Caddesi yaralarını sarıyor 4

VALİ MASATLI ESNAFI ZİYARET ETTİ

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Atatürk Caddesi'nde iş yerlerini açan esnafı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Masatlı, yeniden ticari faaliyetlerine başlayan esnafla sohbet ederek bölgedeki son duruma ilişkin bilgi aldı.

Hatay'da hayat yeniden başladı: Atatürk Caddesi yaralarını sarıyor 5

YENİ YUVADA MUTLULUĞA ORTAK OLDU

Vali Mustafa Masatlı, ziyaretlerinin ardından eşi Esra Masatlı ile birlikte Çuhadar Ailesi'nin yeni evine konuk oldu. Bülent ve Arzu Çuhadar ile bir araya gelen Masatlı çifti, aileyle çay içip sohbet etti.

Hatay'da hayat yeniden başladı: Atatürk Caddesi yaralarını sarıyor 6

DEPREMİN ARDINDAN YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Çuhadar Ailesi'nin yeni yuvasındaki mutluluğuna ortak olan Vali Masatlı, deprem sonrası yürütülen çalışmaların artık vatandaşların günlük yaşamındaki karşılığının görülmeye başlandığını ifade etti.

Hatay'da hayat yeniden başladı: Atatürk Caddesi yaralarını sarıyor 7

"BİZLERİ GERÇEKTEN ÇOK MUTLU EDİYOR"

Ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Atatürk Caddesi'nde hayatın yeniden başlamasının kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Masatlı, yıllardır üzerinde çalışılan caddede ailelerin sofralarına konuk olmanın ve esnafın yeniden işinin başına geçmesini görmenin mutluluk verici olduğunu belirtti.

Hatay'da hayat yeniden başladı: Atatürk Caddesi yaralarını sarıyor 8

"EVLERİN IŞIKLARININ YANDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Yürütülen çalışmaların yalnızca fiziki yapılardan ibaret olmadığını vurgulayan Masatlı, "Yıllardır üzerinde çalıştığımız bir caddede artık yeni bir ailenin sofrasına oturmak, evlerin ışıklarının yandığını görmek, esnafımızın yeniden kepenk açmasına şahitlik etmek bizleri gerçekten çok mutlu ediyor ve azmimizi daha da artırıyor. Bugün artık yapılan işlerin sadece fiziki karşılığını değil, insan hayatındaki karşılığını da görmeye başladık" dedi.

Hatay'da hayat yeniden başladı: Atatürk Caddesi yaralarını sarıyor 9

HER AÇILAN KAPI HATAY'IN YENİDEN DOĞUŞUNU GÖSTERİYOR

Atatürk Caddesi'nde açılan her kapının, yanan her ışığın ve kurulan her sofranın şehrin yeniden ayağa kalktığının göstergesi olduğunu belirten Masatlı, Hatay'ın kendi ritmine, hayatına ve gücüne kavuştuğunu dile getirdi.

Hatay'da hayat yeniden başladı: Atatürk Caddesi yaralarını sarıyor 10

"HATAY TARİH BOYUNCA YENİDEN AYAĞA KALKTI"

Hatay'ın tarih boyunca büyük yıkımlar yaşamasına rağmen her defasında yeniden ayağa kalktığını ifade eden Vali Masatlı, kentin köklü geçmişine ve yeniden inşa sürecine dikkat çekti.

Hatay'da hayat yeniden başladı: Atatürk Caddesi yaralarını sarıyor 11

HER AÇILAN KAPI HATAY'IN YENİDEN DOĞUŞUNU GÖSTERİYOR

Atatürk Caddesi'nde açılan her kapının, yanan her ışığın ve kurulan her sofranın şehrin yeniden ayağa kalktığının göstergesi olduğunu belirten Masatlı, Hatay'ın kendi ritmine, hayatına ve gücüne kavuştuğunu dile getirdi.

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