Beyoğlu'nda herkes onları izledi! Kadın yolcular taksiciye öyle şeyler yaptı ki...

Beyoğlu'nda bir taksici ile yabancı uyruklu iki kadın arasında çıkan kavgada ortalık karıştı. Yumruk ve tekmeli saldırıya uğrayan taksicinin yere savurduğu bir kadın çanta fırlatırken diğer kadın da aynı çantayla saldırdı. Yaşananlar kameralara anbean yansırken, polisin gözaltına aldığı taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Giriş Tarihi: 05.09.2023 11:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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