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Beyoğlu'nda herkes onları izledi! Kadın yolcular taksiciye öyle şeyler yaptı ki...

Beyoğlu'nda bir taksici ile yabancı uyruklu iki kadın arasında çıkan kavgada ortalık karıştı. Yumruk ve tekmeli saldırıya uğrayan taksicinin yere savurduğu bir kadın çanta fırlatırken diğer kadın da aynı çantayla saldırdı. Yaşananlar kameralara anbean yansırken, polisin gözaltına aldığı taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Giriş Tarihi: 05.09.2023 11:45
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Beyoğlu’nda herkes onları izledi! Kadın yolcular taksiciye öyle şeyler yaptı ki...

Beyoğlu Dolapdere Irmak Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, taksi şoförü Abdullah V. ile yabancı uyruklu Sabrine E. ve Oubl H. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beyoğlu’nda herkes onları izledi! Kadın yolcular taksiciye öyle şeyler yaptı ki...

Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine kadınlardan biri, taksicinin üzerine yürüyerek tekme attı. Taksici de bunun üzerine ilk olarak kadını uzaklaştırmaya çalıştı. Kavga esnasında taksici tarafından itilerek yere savrulan kadın bu kez de çantasını taksiye fırlattı. Ancak kadının sakinleşmemesi üzerine kavgaya diğer kadın da dahil oldu.

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Beyoğlu’nda herkes onları izledi! Kadın yolcular taksiciye öyle şeyler yaptı ki...

TEKMEYLE SALDIRAN KADIN YERE SAVRULUNCA ÇANTA FIRLATTI
Diğer kadın bu kez taksiciye çantasıyla birkaç defa vurarak taksicinin üzerine yürüdü. Dakikalarca süren kavga vatandaşların araya girmesiyle güçlükle son buldu.

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Beyoğlu’nda herkes onları izledi! Kadın yolcular taksiciye öyle şeyler yaptı ki...

Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde kadınlardan birinin, taksicinin üzerine yürüyerek tekme attığı, taksicinin de kadınını uzaklaştırmaya çalışıyor. Tartışmaya dahil olan diğer kadın da taksiciye çantasıyla birkaç defa vuruyor.

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Beyoğlu’nda herkes onları izledi! Kadın yolcular taksiciye öyle şeyler yaptı ki...

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Öte yandan yaşanan kavga nedeniyle polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine gelen Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, birbirlerinden şikayetçi olan tarafları gözaltına aldı.