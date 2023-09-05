O iller için kritik uyarı: Bardaktan boşanırcasına yağacak! Sonbahar geldi, yağmur, sağanak ve soğuk dozunu artıracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale ve Edirne haric), İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.