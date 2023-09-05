HaberlerGaleriO iller için kritik uyarı: Bardaktan boşanırcasına yağacak! Sonbahar geldi, yağmur, sağanak ve soğuk dozunu artıracak!
O iller için kritik uyarı: Bardaktan boşanırcasına yağacak! Sonbahar geldi, yağmur, sağanak ve soğuk dozunu artıracak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahmin raporunu paylaşarak Türkiye'nin farklı bölgelerindeki hava koşulları hakkında bilgi verdi. Rapora göre, hava sıcaklıkları genel olarak mevsim normallerine yakın seyredecek gibi görünüyor. Ancak, Marmara, Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri için sağanak yağışlarla birlikte yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar olacak. İşte hava durumu raporu...