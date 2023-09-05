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O iller için kritik uyarı: Bardaktan boşanırcasına yağacak! Sonbahar geldi, yağmur, sağanak ve soğuk dozunu artıracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahmin raporunu paylaşarak Türkiye'nin farklı bölgelerindeki hava koşulları hakkında bilgi verdi. Rapora göre, hava sıcaklıkları genel olarak mevsim normallerine yakın seyredecek gibi görünüyor. Ancak, Marmara, Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri için sağanak yağışlarla birlikte yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar olacak. İşte hava durumu raporu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.09.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023 11:17
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O iller için kritik uyarı: Bardaktan boşanırcasına yağacak! Sonbahar geldi, yağmur, sağanak ve soğuk dozunu artıracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahmin raporunu paylaşarak Türkiye'nin farklı bölgelerindeki hava koşulları hakkında bilgi verdi. Rapora göre, hava sıcaklıkları genel olarak mevsim normallerine yakın seyredecek gibi görünüyor. Ancak, Marmara, Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri için sağanak yağışlarla birlikte yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar olacak. İşte hava durumu raporu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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O iller için kritik uyarı: Bardaktan boşanırcasına yağacak! Sonbahar geldi, yağmur, sağanak ve soğuk dozunu artıracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale ve Edirne haric), İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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O iller için kritik uyarı: Bardaktan boşanırcasına yağacak! Sonbahar geldi, yağmur, sağanak ve soğuk dozunu artıracak!

Yağışların; İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kastamonu, Sinop çevreleri ile Konya'nın kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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O iller için kritik uyarı: Bardaktan boşanırcasına yağacak! Sonbahar geldi, yağmur, sağanak ve soğuk dozunu artıracak!

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyıları ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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O iller için kritik uyarı: Bardaktan boşanırcasına yağacak! Sonbahar geldi, yağmur, sağanak ve soğuk dozunu artıracak!

SAĞANAK UYARISI

Öte yandan Meteoroloji, İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı, bazı iller için de sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi.