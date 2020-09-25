Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte vakaların en çok görüldüğü yaş grubu

Bundan dolayı daha çok vaka bu yaş grubunda. Ama yine de ağır hastalarımızın bir çoğunu 60 yaş üstündeki bireyler oluşturuyor. Bu şu demek değil; sadece 60 yaşın üzerindekilerde hastalık ağır seyrediyor. Gençlerde de ağır seyredenler var. Gençlerde de yoğun bakıma yatan hastalarımız var. Ciddi solunum yetmezliği olan hastalarımız var. Yani bu hastalık sadece ileri yaş grubunun hastalığı değil. Gençlerde daha fazla görülüyor. Belli yaş grubunun üzerinde de daha ağır seyrediyor ve yoğun bakımda hastaların yatması gerekebiliyor. Ama şu da bir gerçek ki genç hastalarımızdan da ne yazık ki kaybettiklerimiz var" diye konuştu.