Gümüşhane’de mutasyonlu virüs şüphesi! Yeni tedbirler alındı

Gümüşhane'de yaşayan vatandaşlara da seslenen Vali Taşbilek, "Risk haritasına göre ilimizin çok yüksek riskli iller arasında yer alması ilimizde yaşayan herkesi üzmüştür. Daha dikkatli olmamız gerektiği çok önemli bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Bizler vatandaşımızın sağlığını, ekonomik ve sosyal hayatını korumak ve buna yönelik tedbirler almakla mükellef kamu otoritesi olarak bugüne kadar aldığımız bütün tedbirleri yeniden değerlendirerek alınması gereken ilave tedbirleri değerlendirmek, gerekli kararları almak, uygulamak ve denetimleri yapmak için büyük bir gayret içerisindeyiz" diye konuştu.