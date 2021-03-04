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04 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Gümüşhane’de mutasyonlu virüs şüphesi! Yeni tedbirler alındı Gümüşhane’de mutasyonlu virüs şüphesi! Yeni tedbirler alındı
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Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, çok yüksek riskli iller kategorisindeki şehirde 5 mutasyonlu Covid-19 virüsü şüphesi olduğunu belirterek alınan yeni tedbirleri açıkladı ve vatandaşlardan bu sürece destek istedi. Giriş Tarihi: 04.03.2021 15:44 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 15:58
İçişleri Bakanlığı tarafından kontrollü normalleşme döneminde Dinamik Denetim Modeline geçilmesinin ardından tüm Türkiye'de 260 bin kişiyle gerçekleştirilen denetim faaliyeti Gümüşhane'de de binin üzerinde kişiyle gerçekleştirildi.
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Kent merkezindeki denetim faaliyetini şehrin en işlek caddeleri olan Fuadiye Caddesinden, Atatürk ve Cumhuriyet Caddesine kadar esnaf ziyareti yaparak gerçekleştiren
Vali Kamuran Taşbilek, vatandaşlardan kurallara uyarak bir süre daha sabretmelerini, bu sürecin aşılması için herkesin birbirine destek vermesi gerektiğini söyledi. "GÜMÜŞHANEMİZ ÇOK YÜKSEK RİSKLİ KIRMIZI BÖLGEDE KALDI" Kent merkezinde devriye gezen polis araçlarından sürekli uyarıların yapıldığı Gümüşhane'de denetim faaliyetinin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Taşbilek, "Geçtiğimiz günlerde alınan kararlar gereği ülkemizde koronavirüsle mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayat dönemine geçildi ve illerimiz düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli kategorisine ayrıldı. Gümüşhanemiz maalesef diğer 16 ille birlikte çok yüksek riskli kırmızı bölgede kaldı. Bu durum diğer risk ölçütlerine göre eğitimde, ticari ve sosyal hayatta birtakım kısıtlamaların devam etmesini gerektirmekte" dedi.
Vali Taşbilek, temel hedeflerinin ilk olarak orta ondan sonra da düşük riskli il seviyesine gelmek ve bunu sürdürebilmek olduğunu belirterek, toplumun daha rahat etmesi, insanların gerek sosyal gerek ticari hayatını daha rahat bir şekilde idame ettirmesini sağlamak istediklerini söyledi.
Gümüşhane'de yaşayan vatandaşlara da seslenen Vali Taşbilek, "Risk haritasına göre ilimizin çok yüksek riskli iller arasında yer alması ilimizde yaşayan herkesi üzmüştür. Daha dikkatli olmamız gerektiği çok önemli bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Bizler vatandaşımızın sağlığını, ekonomik ve sosyal hayatını korumak ve buna yönelik tedbirler almakla mükellef kamu otoritesi olarak bugüne kadar aldığımız bütün tedbirleri yeniden değerlendirerek alınması gereken
ilave tedbirleri değerlendirmek, gerekli kararları almak, uygulamak ve denetimleri yapmak için büyük bir gayret içerisindeyiz" diye konuştu.