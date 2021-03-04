Müge Anlı utanç verici olayı aydınlattı! Canlı yayındaki sözleri çileden çıkardı

Acılı anne, Sergen'le birlikte ailesinin de bu işin içinde olduğunu, kızını kandırdıklarını iddia etti.

Tüm bu iddiaların ardından yayına bağlanan Sergen Uysal, "Sıla benim akrabam, kuzenim; arkadaşlık ettim ama sevgilim olmadı. Sadece bir ay konuştum" diyerek iddiaları kabul etmedi.