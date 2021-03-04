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04 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Müge Anlı utanç verici olayı aydınlattı! Canlı yayındaki sözleri çileden çıkardı Müge Anlı utanç verici olayı aydınlattı! Canlı yayındaki sözleri çileden çıkardı
Henüz 13 yaşındayken amcasının oğlu tarafından kaçırılan ve cinsel istismara uğrayan Sıla'nın, 15 yaşında tekrar kaçırılmasının ardından ailesi kızlarını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Sıla'dan 8 gündür haber alamayan anne, kızının tekrar amcasının oğlu Sergen tarafından kaçırıldığını öne sürdü. Kayıp kız Sergen'in gözaltına alınmasının ardından bulunurken şüphelinin annenisinin canlı yayındaki açıklamaları Müge Anlı'yı çileden çıkardı.
Giriş Tarihi: 04.03.2021 15:01 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 15:07
13 yaşında istismara uğrayan, 15 yaşında tekrar kaçırıldığı öğrenilen küçük kız için Müge Anlı devreye girdi. Daha önce 25 yaşındaki kuzeni tarafından kaçırılan 15 yaşındaki Sıla'dan yine haber alamayan aile, 8 gündür kayıp olan kızlarının bulunması için Müge Anlı'nın kapısını çaldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
24 Şubat Çarşamba günü Mersin Yenişehir'deki evinden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan Sıla Uysal'ın annesi Güler Uysal, kızını daha 13 yaşındayken kaçıran Sergen Uysal'dan şüphelendiğini dile getirdi. İddialar üzerine Sergen ve annesi canlı yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu.
Acılı anne, Sergen'le birlikte ailesinin de bu işin içinde olduğunu, kızını kandırdıklarını iddia etti.
Tüm bu iddiaların ardından yayına bağlanan Sergen Uysal, "Sıla benim akrabam, kuzenim; arkadaşlık ettim ama sevgilim olmadı. Sadece bir ay konuştum" diyerek iddiaları kabul etmedi.
Sıla'yla mesajlarına ulaşan Müge Anlı, canlı yayında "Sıla'ya seni seviyorum, seninle evleneceğim demişsin. Senin yaşındaki bir adamla 13 yaşındaki bir kız çocuğu arkadaşlık yapamaz" diyerek tepki gösterdi. Israrla Sıla'yı kaçırmadığını söyleyen Sergen'in ifadelerine dayanamayan anne, "Kızımı daha önce de kaçırdı. Ve kızıma cinsel istismarda bulundu" dedi.
İFADEYE GÖTÜRÜLDÜ KÜÇÜK KIZ ORTAYA ÇIKTI
Bu açıklama üzerine günlerdir kayıp olan küçük kızın ilk kaçırılma raporu canlı yayına ulaştı. Sıla verdiği ifadede "Sergen benimle evleneceğini söyledi. Annenle babanın içeceklerine uyku ilacı atalım kaçalım. Daha sonra da evleniriz" dediğini belirtti. Sergen konuşma sonrası Sıla'yı kaçırmış ve bir süre sonrada cinsel istismarda bulunduğu adli muayene sonrası tutulan raporda ortaya çıkmıştı.