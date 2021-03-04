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04 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Garaj kapısını açık unutunca dehşeti yaşadı! 2 metre uzunluğunda dev timsah… Garaj kapısını açık unutunca dehşeti yaşadı! 2 metre uzunluğunda dev timsah… Son dakika haberi… ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan bir kadın garaj kapısını açık bırakınca akılalmaz bir olay yaşandı ve kadın dehşeti yaşadı. 2 metre uzunluğundaki dev timsah içeri girdi! Bakın sonra neler oldu... Giriş Tarihi: 04.03.2021 15:53 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 15:54
ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Myers kentinde, bir kadın evindeki garaj kapasını yaklaşık 10 dakika açık bırakınca içeriye timsah girdi.
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Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki timsahı görünce korkuya kapılan kadın, acil durum hattını arayarak yardım çağırdı.
Olay yerine gelen Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC) görevlileri timsahı güvenli bir şekilde garajdan çıkarmayı başardı.
İşte korkunç görüntüler...