Garaj kapısını açık unutunca dehşeti yaşadı! 2 metre uzunluğunda dev timsah…

Son dakika haberi… ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan bir kadın garaj kapısını açık bırakınca akılalmaz bir olay yaşandı ve kadın dehşeti yaşadı. 2 metre uzunluğundaki dev timsah içeri girdi! Bakın sonra neler oldu...