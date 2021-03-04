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Garaj kapısını açık unutunca dehşeti yaşadı! 2 metre uzunluğunda dev timsah…

Son dakika haberi… ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan bir kadın garaj kapısını açık bırakınca akılalmaz bir olay yaşandı ve kadın dehşeti yaşadı. 2 metre uzunluğundaki dev timsah içeri girdi! Bakın sonra neler oldu...

İHA
Giriş Tarihi: 04.03.2021 15:53 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 15:54
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Garaj kapısını açık unutunca dehşeti yaşadı! 2 metre uzunluğunda dev timsah…

ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Myers kentinde, bir kadın evindeki garaj kapasını yaklaşık 10 dakika açık bırakınca içeriye timsah girdi.

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Garaj kapısını açık unutunca dehşeti yaşadı! 2 metre uzunluğunda dev timsah…

Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki timsahı görünce korkuya kapılan kadın, acil durum hattını arayarak yardım çağırdı.

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Garaj kapısını açık unutunca dehşeti yaşadı! 2 metre uzunluğunda dev timsah…

Olay yerine gelen Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC) görevlileri timsahı güvenli bir şekilde garajdan çıkarmayı başardı.

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Garaj kapısını açık unutunca dehşeti yaşadı! 2 metre uzunluğunda dev timsah…

İşte korkunç görüntüler...

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Garaj kapısını açık unutunca dehşeti yaşadı! 2 metre uzunluğunda dev timsah…
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