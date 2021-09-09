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Mersin'de yetişiyor Amerikalı askerlere gönderiliyor | Ejder meyvesinin faydaları

Mersin'in Erdemli ilçesinde alternatif ürün olarak yetiştirilmeye başlanan ejder meyvesinin tanesi 25- 30 liradan alıcı buluyor. Irak'taki Amerikan askerlerine ejder meyvesi gönderdiklerini belirten Zekeriya Akyar, "Amerikalılar, ejder meyvesini çok seviyor. Rusya, Ukrayna, Irak gibi ülkelere de ihracatı yapılıyor" dedi.

Peki ejder meyvesinin faydaları neler? Yanıtı haberimizde...

DHA
Giriş Tarihi: 09.09.2021 00:00 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 00:08
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Mersin’de yetişiyor Amerikalı askerlere gönderiliyor | Ejder meyvesinin faydaları

Türkiye'de ilk defa 2014 yılında ekimi yapılan ejder meyvesi, en çok para kazandıran alternatif ürün oldu. Bahçede tanesi 30 liraya kadar satılan meyve, bir dönümden yaklaşık 40 bin lira kazanç sağlıyor.

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Mersin’de yetişiyor Amerikalı askerlere gönderiliyor | Ejder meyvesinin faydaları

BAKIMI ÇOK KOLAY VE ÇOK KAZANDIRIYOR

Erdemli'nin Tömük Mahallesi'nde domates serasını ejder meyvesi serasına çeviren Bahire Timurtaş (45), "4 yıl önce domates seramız vardı ve gelirimiz çok düşüktü. Bir arkadaşımızın tavsiyesi üzerine alternatif ürün olarak ejder meyvesi diktik. 3 yıldır ejder meyvesinin hasadını yapıyoruz ve gerçekten çok mutluyuz. Bakımı çok kolay ve kazancı da çok olan bir meyve. Şu anda dalında tanesini 25-30 TL'den satıyoruz...

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Mersin’de yetişiyor Amerikalı askerlere gönderiliyor | Ejder meyvesinin faydaları

YILDA DÖNÜMÜNDE 40-50 BİN TL KAZANÇ SAĞLIYOR

...Pazar sorunumuz hiç yok. Bir dönümden yılda 40-50 bin TL arası gelir elde ediyoruz. Seramızda ejder meyvesi hasadı yapıyoruz. Bütün çiftçilerimize tavsiye ediyorum" dedi.

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Mersin’de yetişiyor Amerikalı askerlere gönderiliyor | Ejder meyvesinin faydaları

'130 DEKARLIK ALANDA ÜRETİM YAPILIYOR'
Ziraat Mühendisi Mustafa Besili ise, "Mersin'in iklimi dolayısıyla Asya ve Güney Amerika ülkelerinde yetiştirilen ejder meyvesi, burada da çok rahatlıkla yetiştirilebiliyor. Çiftçilerimizin alternatif ürün olarak dikimine başladığı ejder meyvesi her geçen gün üretimi de artmaktadır. Mersin bölgesinde şu anda yaklaşık 130 dekarlık alanda üretim yapılıyor. Bu üretim miktarı gelecek yıllarda da daha da artacaktır.

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Mersin’de yetişiyor Amerikalı askerlere gönderiliyor | Ejder meyvesinin faydaları

VİTAMİN VE MİNERAL AÇISINDAN ÇOK ZENGİN

İlaçsız sadece doğal olarak yetiştirilen ve özellikle diyabet hastalarının çok tükettiği ejder meyvesi, vitamin ve mineral bakımından da çok zengin bir meyve. Domates ve diğer sebzelere oranla kazancı çok olan ejder meyvesi, üreticilerin gözdesi olmaya devam ediyor. Bakımı kolay ve masrafı az olan ejder meyvesinin bölgemizde daha çok yetiştirilmesi için çiftçilerimize yardımcı oluyoruz" diye konuştu.