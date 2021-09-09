09 Eylül 2021, Perşembe
Mersin'de yetişiyor Amerikalı askerlere gönderiliyor | Ejder meyvesinin faydaları
Mersin'in Erdemli ilçesinde alternatif ürün olarak yetiştirilmeye başlanan ejder meyvesinin tanesi 25- 30 liradan alıcı buluyor. Irak'taki Amerikan askerlerine ejder meyvesi gönderdiklerini belirten Zekeriya Akyar, "Amerikalılar, ejder meyvesini çok seviyor. Rusya, Ukrayna, Irak gibi ülkelere de ihracatı yapılıyor" dedi.
Peki ejder meyvesinin faydaları neler? Yanıtı haberimizde...
Giriş Tarihi: 09.09.2021 00:00 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 00:08
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