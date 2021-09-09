Mersin’de yetişiyor Amerikalı askerlere gönderiliyor | Ejder meyvesinin faydaları

VİTAMİN VE MİNERAL AÇISINDAN ÇOK ZENGİN

İlaçsız sadece doğal olarak yetiştirilen ve özellikle diyabet hastalarının çok tükettiği ejder meyvesi, vitamin ve mineral bakımından da çok zengin bir meyve. Domates ve diğer sebzelere oranla kazancı çok olan ejder meyvesi, üreticilerin gözdesi olmaya devam ediyor. Bakımı kolay ve masrafı az olan ejder meyvesinin bölgemizde daha çok yetiştirilmesi için çiftçilerimize yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

