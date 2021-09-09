Sokak ortasında koca dehşeti! Müge Anlı’da aranan bir çocuk annesi Şilan Topal nerede?

Henüz 13 yaşındayken Mithat Topal tarafından kaçırılan Şilan Topal, bu evliliğinden bir çocuk sahibi oldu. Evliliği süresince şiddet gören ve daha önce pek çok kez darp raporu alan genç kızın gördüğü şiddet nedeniyle gözlerinde geçici körlük, kulağında ise kalıcı sağırlık oluştu.

