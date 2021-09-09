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Haberler Galeri Sokak ortasında koca dehşeti! Müge Anlı’da aranan bir çocuk annesi Şilan Topal nerede?

Sokak ortasında koca dehşeti! Müge Anlı’da aranan bir çocuk annesi Şilan Topal nerede?

7 Eylül akşamı saat 20.00'de ailesiyle birlikte yaşadığı evinin önünde oturan Şilan Topal, boşanma aşamasında olduğu eşi Mithat Topal tarafından silah zoruyla taksiye bindirilerek kaçırıldı. Suç dosyası kabarık olan Mithat Topal tarafından silah zoruyla kaçırılan Şilan Topal'ı arayan ailesi, Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Şilan Topal'ın kaçırılmasıyla ilgili detaylar adeta kan dondurdu. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ele alınan Şilan Topal'ın kaçırılmasıyla ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 09.09.2021 11:27 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 12:14
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Sokak ortasında koca dehşeti! Müge Anlı’da aranan bir çocuk annesi Şilan Topal nerede?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ele alınan Şilan Topal'ın kaçırılma olayı kan dondurdu. Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silah zoruyla kaçırılan genç kızın ailesinin anlattıkları yürek yaktı.

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Sokak ortasında koca dehşeti! Müge Anlı’da aranan bir çocuk annesi Şilan Topal nerede?

Henüz 13 yaşındayken Mithat Topal tarafından kaçırılan Şilan Topal, bu evliliğinden bir çocuk sahibi oldu. Evliliği süresince şiddet gören ve daha önce pek çok kez darp raporu alan genç kızın gördüğü şiddet nedeniyle gözlerinde geçici körlük, kulağında ise kalıcı sağırlık oluştu.

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Sokak ortasında koca dehşeti! Müge Anlı’da aranan bir çocuk annesi Şilan Topal nerede?

AİLESİNİN HAYATIYLA TEHDİT ETTİ

Defalarca kez boşanmak isteyen genç kız, ailesinin hayatıyla tehdit edildiği için vazgeçmek zorunda kaldı.

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Sokak ortasında koca dehşeti! Müge Anlı’da aranan bir çocuk annesi Şilan Topal nerede?

9 AY ÖNCE BOŞANMA DAVASI AÇTI

Gördüğü şiddete daha fazla dayanamayan Şilan Topal, 9 ay önce boşanma davası açtı. Genç kızı Şişli'de oturan baba evine taşınırken Mithat Topal, 2 ay önce mahkeme kararıyla çocuğunu görmeye gittiğinde çocuğunu kaçırdı.

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Sokak ortasında koca dehşeti! Müge Anlı’da aranan bir çocuk annesi Şilan Topal nerede?

EVLERİNİN ÖNÜNDEN ZORLA KAÇIRILDI

Dün akşam saatlerinde ise Mithat Topal bir taksiye binerek Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oturan Şilan Topal'ın yanına gitti. Mithat Topal, evlerinin önünde oturan Şilan Topal'o kolundan tutarak silah zoruyla taksiye bindirip kaçırdı.