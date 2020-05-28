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Haberler Galeri Son dakika: Bursa'da trafikte şaşırtan görüntü! Kafasında kovayla..

Son dakika: Bursa'da trafikte şaşırtan görüntü! Kafasında kovayla..

Son dakika haberi... Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar yeni bir güne sağanak yağmurla uyandılar. Yağmurda sürücüler zor anlar yaşadı. Seyir halinde olan bir motosikletin üzerinde yolcu kafasına öyle bir şey geçirdi ki görenleri güldürdü. O anlar ise saniye saniye kameraya böyle yansıdı.

Giriş Tarihi: 28.05.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 10:52
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Son dakika: Bursa'da trafikte şaşırtan görüntü! Kafasında kovayla..

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar yeni bir güne sağanak yağmurla uyandılar. Yağmurda sürücüler zor anlar yaşadı. Seyir halinde olan bir motosikletin üzerinde yolcu kafasına öyle bir şey geçirdi ki görenleri güldürdü.

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Son dakika: Bursa'da trafikte şaşırtan görüntü! Kafasında kovayla..

O anlar ise saniye saniye kameraya böyle yansıdı.

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Son dakika: Bursa'da trafikte şaşırtan görüntü! Kafasında kovayla..
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Son dakika: Bursa'da trafikte şaşırtan görüntü! Kafasında kovayla..

Yurdum insanı verdiği poz ve yaptığı işlerle herkesi güldürmeye devam ediyor. Sosyal medyada hızla yayılan kareler görenleri şaşırtıyor.

İşte milyonlarca kez tıklanan o kareler...

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Son dakika: Bursa'da trafikte şaşırtan görüntü! Kafasında kovayla..