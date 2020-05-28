Son dakika: Bursa'da trafikte şaşırtan görüntü! Kafasında kovayla..

Son dakika haberi... Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar yeni bir güne sağanak yağmurla uyandılar. Yağmurda sürücüler zor anlar yaşadı. Seyir halinde olan bir motosikletin üzerinde yolcu kafasına öyle bir şey geçirdi ki görenleri güldürdü. O anlar ise saniye saniye kameraya böyle yansıdı.

Giriş Tarihi: 28.05.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 10:52 BU ALBÜM�� PAYLAŞ





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