Gazeteci Reha Muhtar hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu mu?
Uzun yıllar ekranlarda haber sunuculuğu ile izleyicinin karşısına çıkan gazeteci Reha Muhtar, bir süre önce kalp yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede 66 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıllarda da sağlık sorunları nedeniyle uzun süre hastanede tedavi gören Muhtar, son olarak Bodrum'da rahatsızlanmıştı. Peki, "Reha Muhtar kimdir, cenaze programı belli oldu mu?" İşte detaylar...
Türk televizyonun unutulmaz ismi Reha Muhtar'dan acı haber geldi.
HAYATINI KAYBETTİ
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gazeteci Reha Muhtar (66) bir süre önce kalp yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
BODRUM'DA TEDAVİ GÖRÜYORDU
Uzun yıllar ekranlarda haber sunuculuğu ve televizyon programlarıyla izleyicinin karşısına çıkan Reha Muhtar, son dönemde gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Geçtiğimiz yıllarda da sağlık sorunları nedeniyle uzun süre hastanede tedavi gören Muhtar, son olarak Bodrum'da rahatsızlandı.
KALP YETMEZLİĞİ TEŞHİSİ KONULDU
Hastaneye kaldırılan Reha Muhtar'a yapılan ilk tetkiklerde kalp yetmezliği teşhisi konulmuştu. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen usta televizyoncunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilmişti.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU MU?
Türk televizyonun unutulmaz ismi Reha Muhtar'ın cenaze programı ailesi tarafından şimdilik açıklanmadı.
REHA MUHTAR KİMDİR?
Türk televizyonculuğunun tanınmış isimlerinden Reha Muhtar, gazeteci, haber sunucusu, televizyon programcısı ve yorumcu kimliğiyle medya dünyasında uzun yıllar görev yaptı.
21 Temmuz 1959 tarihinde İstanbul'da doğan Reha Muhtar, aslen Irak Türkmenidir. Babasının akademik görevi nedeniyle çocukluk yıllarını Ankara ve İstanbul arasında geçirdi. İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamlayan Muhtar, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda aldı.
Gazetecilik kariyerine 1980 yılında başlayan Reha Muhtar, 1981 yılında Milliyet Gazetesi'nin Ankara Bürosu'nda dış politika ve siyaset muhabiri olarak görev yaptı. Daha sonra TRT'ye geçen Muhtar, Yunanistan'ın başkenti Atina'da muhabirlik yaparak adını duyurdu.
1990'lı yıllarda televizyon haberciliğinin öne çıkan isimlerinden biri haline gelen Muhtar, TRT'de yayınlanan "Ateş Hattı" programıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Kariyeri boyunca TRT, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, FOX, CNN Türk ve Kanaltürk gibi Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarında haber sunuculuğu, program yapımcılığı ve yöneticilik görevlerinde bulundu.