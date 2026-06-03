Özellikle Show TV Ana Haber Bülteni'ndeki sunum tarzıyla hafızalara kazınan Reha Muhtar, uzun yıllar boyunca televizyon haberciliğinin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Televizyon çalışmalarının yanı sıra Akşam, Star, Sabah ve Vatan gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Reha Muhtar, gazeteci Selin Çağlayan ile evlilik yaptı. Sanatçı Nilüfer ve oyuncu Deniz Uğur ile yaşadığı ilişkiler magazin basınında geniş yer buldu. Deniz Uğur ile ilişkisinden Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları var.