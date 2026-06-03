Reha Muhtar kaç kez evlendi? 90'lara damga vuran ilişkileri ve çok konuşulan vasiyeti

Nilüfer: Türk pop müziğinin kraliçesi Nilüfer ile yaşadığı aşk, en uzun süreli ve en çok konuşulan ilişkilerinden biriydi. Bu birliktelik sırasında Nilüfer'in 4 yaşındayken evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı ile kurduğu baba-kız ilişkisi çok konuşulmuştu. Muhtar, yıllar sonra bile Ayşe Nazlı'nın kendisi için her zaman bir evlat olduğunu dile getirmişti.

Nilüfer'in 1999 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlatlık olarak aldığı ve "En yakın arkadaşım" dediği Ayşe Nazlı Yumlu, geçtiğimiz yıl evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

GÜLŞEN İLE "PİŞTİ" OLAN İLİŞKİ

Reha Muhtar'ın en çok tartışılan ve en dikkat çeken aşkı ise şarkıcı Gülşen ile olanıydı. Gülşen'in, başka bir ilişki sürecindeyken katıldığı Muhtar'ın Pişti programı, ikili arasındaki aşkın başlangıç noktası olmuştu. Gözler önünde yaşanan bu ilişki, dönemin en çok takip edilen magazin gündemiydi.

O dönemde Gülşen, yapımcı Erol Köse ile yaşadığı polemik ve özel hayatına ilişkin iddialarla sık sık gündeme geliyordu.