Reha Muhtar kaç kez evlendi? 90'lara damga vuran ilişkileri ve çok konuşulan vasiyeti
Reha Muhtar'ın hayatını kaybetmesi, bugüne kadar en çok konuşulan magazin geçmişini de yeniden gündeme taşıdı. Özel hayatındaki fırtınalı ilişkileriyle de gündemde kalan usta televizyoncunun ardından; Nilüfer ile yaşadığı büyük aşk, manevi kızı Ayşe Nazlı ile kurduğu bağ, Deniz Uğur ile çocukları üzerinden uzun yıllar süren velayet mücadelesi ve vasiyetine taşıdığı sert açıklamalar yeniden hafızalardaki yerini aldı.
Ünlü televizyon programcısı ve haber sunucusu Reha Muhtar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Muhtar'ın vefatının ardından, geçmişte magazin gündemine damga vuran ilişkileri yeniden konuşulmaya başlandı.
SANAT DÜNYASINDAN İSİMLERLE FIRTINALI İLİŞKİLER
Habercilik tarzıyla 90'lı yıllara ve 2000'lerin başına damga vuran Muhtar, sadece sunduğu ana haber bültenleri ve "Ateş Hattı" gibi programlarıyla değil, medyayı uzun süre meşgul eden renkli ve fırtınalı aşk hayatıyla da hafızalara kazındı. İşte Reha Muhtar'ın hafızalardan silinmeyen aşk dosyası:
İLK EVLİLİK: SELİN ÇAĞLAYAN (1983)
Reha Muhtar, henüz 23 yaşındayken kendisi gibi gazeteci olan Selin Çağlayan ile hayatını birleştirdi. Sektöre adım attığı ilk yıllara denk gelen bu evlilik, 4 yılın ardından sona erdi.
ÜNLÜ PİYANİSTLE KISA SÜREN AŞK
Mehveş Emeç: 90'lı yılların sonunda dünyaca ünlü piyanist Mehveş Emeç ile yaşadığı aşk, o dönem sanat ve medya dünyasında büyük ses getirmişti.
HER ŞEY "ATEŞ HATTI" PROGRAMINDAN SONRA BAŞLAMIŞTI
Harika Avcı: Medyanın "magazin bombası" olarak nitelendirdiği birlikteliklerden biriydi. Harika Avcı'nın, Muhtar'ın sunduğu Ateş Hattı programına katılmasıyla başlayan yakınlaşma, sonrasında ortaya çıkan Paris tatili fotoğraflarıyla belgelenmişti.