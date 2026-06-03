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Reha Muhtar kaç kez evlendi? 90'lara damga vuran ilişkileri ve çok konuşulan vasiyeti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Reha Muhtar'ın hayatını kaybetmesi, bugüne kadar en çok konuşulan magazin geçmişini de yeniden gündeme taşıdı. Özel hayatındaki fırtınalı ilişkileriyle de gündemde kalan usta televizyoncunun ardından; Nilüfer ile yaşadığı büyük aşk, manevi kızı Ayşe Nazlı ile kurduğu bağ, Deniz Uğur ile çocukları üzerinden uzun yıllar süren velayet mücadelesi ve vasiyetine taşıdığı sert açıklamalar yeniden hafızalardaki yerini aldı.

Reha Muhtar kaç kez evlendi? 90'lara damga vuran ilişkileri ve çok konuşulan vasiyeti 1

Ünlü televizyon programcısı ve haber sunucusu Reha Muhtar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Muhtar'ın vefatının ardından, geçmişte magazin gündemine damga vuran ilişkileri yeniden konuşulmaya başlandı.

Reha Muhtar kaç kez evlendi? 90'lara damga vuran ilişkileri ve çok konuşulan vasiyeti 2

SANAT DÜNYASINDAN İSİMLERLE FIRTINALI İLİŞKİLER

Habercilik tarzıyla 90'lı yıllara ve 2000'lerin başına damga vuran Muhtar, sadece sunduğu ana haber bültenleri ve "Ateş Hattı" gibi programlarıyla değil, medyayı uzun süre meşgul eden renkli ve fırtınalı aşk hayatıyla da hafızalara kazındı. İşte Reha Muhtar'ın hafızalardan silinmeyen aşk dosyası:

Reha Muhtar kaç kez evlendi? 90'lara damga vuran ilişkileri ve çok konuşulan vasiyeti 3

İLK EVLİLİK: SELİN ÇAĞLAYAN (1983)

Reha Muhtar, henüz 23 yaşındayken kendisi gibi gazeteci olan Selin Çağlayan ile hayatını birleştirdi. Sektöre adım attığı ilk yıllara denk gelen bu evlilik, 4 yılın ardından sona erdi.

Reha Muhtar kaç kez evlendi? 90'lara damga vuran ilişkileri ve çok konuşulan vasiyeti 4

ÜNLÜ PİYANİSTLE KISA SÜREN AŞK

Mehveş Emeç: 90'lı yılların sonunda dünyaca ünlü piyanist Mehveş Emeç ile yaşadığı aşk, o dönem sanat ve medya dünyasında büyük ses getirmişti.

Reha Muhtar kaç kez evlendi? 90'lara damga vuran ilişkileri ve çok konuşulan vasiyeti 5

HER ŞEY "ATEŞ HATTI" PROGRAMINDAN SONRA BAŞLAMIŞTI

Harika Avcı: Medyanın "magazin bombası" olarak nitelendirdiği birlikteliklerden biriydi. Harika Avcı'nın, Muhtar'ın sunduğu Ateş Hattı programına katılmasıyla başlayan yakınlaşma, sonrasında ortaya çıkan Paris tatili fotoğraflarıyla belgelenmişti.

Reha Muhtar kaç kez evlendi? 90'lara damga vuran ilişkileri ve çok konuşulan vasiyeti 6

ŞARKICI NİLÜFER İLE DE BÜYÜK BİR AŞK YAŞAMIŞTI

Nilüfer: Türk pop müziğinin kraliçesi Nilüfer ile yaşadığı aşk, en uzun süreli ve en çok konuşulan ilişkilerinden biriydi. Bu birliktelik sırasında Nilüfer'in 4 yaşındayken evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı ile kurduğu baba-kız ilişkisi çok konuşulmuştu. Muhtar, yıllar sonra bile Ayşe Nazlı'nın kendisi için her zaman bir evlat olduğunu dile getirmişti.

Reha Muhtar kaç kez evlendi? 90'lara damga vuran ilişkileri ve çok konuşulan vasiyeti 7

Nilüfer'in 1999 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlatlık olarak aldığı ve "En yakın arkadaşım" dediği Ayşe Nazlı Yumlu, geçtiğimiz yıl evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Reha Muhtar kaç kez evlendi? 90'lara damga vuran ilişkileri ve çok konuşulan vasiyeti 8

GÜLŞEN İLE "PİŞTİ" OLAN İLİŞKİ

Reha Muhtar'ın en çok tartışılan ve en dikkat çeken aşkı ise şarkıcı Gülşen ile olanıydı. Gülşen'in, başka bir ilişki sürecindeyken katıldığı Muhtar'ın Pişti programı, ikili arasındaki aşkın başlangıç noktası olmuştu. Gözler önünde yaşanan bu ilişki, dönemin en çok takip edilen magazin gündemiydi.

O dönemde Gülşen, yapımcı Erol Köse ile yaşadığı polemik ve özel hayatına ilişkin iddialarla sık sık gündeme geliyordu.

Reha Muhtar kaç kez evlendi? 90'lara damga vuran ilişkileri ve çok konuşulan vasiyeti 9

DENİZ UĞUR VE VELAYET MÜCADELESİ

Reha Muhtar'ın oyuncu Deniz Uğur ile yaşadığı birliktelikten ikiz çocukları dünyaya geldi. Ancak 3 yıllık bu birliktelik, daha sonra uzun yıllar sürecek bir velayet savaşına ve karşılıklı suçlamalara sahne oldu.

İkili arasında velayet krizi yaşanmıştı. Oyuncu Deniz Uğur'un, ikiz çocuklarının velayetinin kendisine verilmesi talebiyle gazeteci Reha Muhtar'a dava açmıştı. Mahkeme, ikiz çocukların velayetinin Reha Muhtar'dan alınarak anne Deniz Uğur'a verilmesine karar vermişti.

Reha Muhtar kaç kez evlendi? 90'lara damga vuran ilişkileri ve çok konuşulan vasiyeti 10

"VASİYET" AÇIKLAMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Reha Muhtar'ın en çok konuşulan paylaşımlarından biri ise eski eşi Deniz Uğur hakkında yaptığı açıklama oldu. Muhtar, söz konusu paylaşımında, "Sevenlerime vasiyetimdir, Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" ifadelerini kullanmıştı.

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