Siyonist ihanetin acı bilançosu: 232 günde 3 bin 76 ihlal: 932 masum katledildi

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını hiçe sayarak gerçekleştirdiği saldırıların korkunç bilançosunu dünya kamuoyuna duyurdu. 232 günlük süreçte tam 3 bin 76 kez ateşkes ihlali yapan işgalci güç, yüzlerce masumu katlederken, bölgeye girmesi gereken insani yardımları engelleyerek açlığı bir silah olarak kullanmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın "İsrail'in durmayacağı" yönündeki uyarılarını haklı çıkaran bu tablo, Gazze'de yaşanan soykırımın boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Gazze'de sözde ilan edilen ateşkesin sahada hiçbir karşılık bulmadığına ilişkin veriler, siyonist terör devleti İsrail'in barbarlığını ve anlaşma hükümlerine yönelik alçakça ihlallerini bir kez daha tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından paylaşılan verilere göre, ateşkesin başladığı günden 31 Mayıs'a kadar geçen sürede tam 3 bin 76 ihlal kayda geçti. ATEŞKES KAĞIT ÜZERİNDE KALDI Açıklamada, katil İsrail'in söz konusu ihlalleri ve saldırıları sonucunda 932 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 859 kişinin yaralandığı ve 82 kişinin alıkonulduğu belirtildi

Siyonist terör devletinin ateşkesi daha ilk günlerden itibaren fiilen ortadan kaldırdığı ve katliamlarına hız kesmeden devam ettiği net bir şekilde kanıtlandı.

Gazze'deki can kaybına ilişkin veriler, siyonist terör devletinin bölgede gerçekleştirdiği insani felaketin ve soykırımın boyutunu gözler önüne seriyor. Açıklanan rakamlara göre, katil İsrail'in saldırıları sonucu toplam can kaybı 72 bin 940'a ulaştı.