Siyonist ihanetin acı bilançosu: 232 günde 3 bin 76 ihlal: 932 masum katledildi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını hiçe sayarak gerçekleştirdiği saldırıların korkunç bilançosunu dünya kamuoyuna duyurdu. 232 günlük süreçte tam 3 bin 76 kez ateşkes ihlali yapan işgalci güç, yüzlerce masumu katlederken, bölgeye girmesi gereken insani yardımları engelleyerek açlığı bir silah olarak kullanmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın "İsrail'in durmayacağı" yönündeki uyarılarını haklı çıkaran bu tablo, Gazze'de yaşanan soykırımın boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Gazze'de sözde ilan edilen ateşkesin sahada hiçbir karşılık bulmadığına ilişkin veriler, siyonist terör devleti İsrail'in barbarlığını ve anlaşma hükümlerine yönelik alçakça ihlallerini bir kez daha tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından paylaşılan verilere göre, ateşkesin başladığı günden 31 Mayıs'a kadar geçen sürede tam 3 bin 76 ihlal kayda geçti.

ATEŞKES KAĞIT ÜZERİNDE KALDI

Açıklamada, katil İsrail'in söz konusu ihlalleri ve saldırıları sonucunda 932 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 859 kişinin yaralandığı ve 82 kişinin alıkonulduğu belirtildi

Siyonist terör devletinin ateşkesi daha ilk günlerden itibaren fiilen ortadan kaldırdığı ve katliamlarına hız kesmeden devam ettiği net bir şekilde kanıtlandı.

Gazze'deki can kaybına ilişkin veriler, siyonist terör devletinin bölgede gerçekleştirdiği insani felaketin ve soykırımın boyutunu gözler önüne seriyor. Açıklanan rakamlara göre, katil İsrail'in saldırıları sonucu toplam can kaybı 72 bin 940'a ulaştı.

Ancak bölgede arama-kurtarma faaliyetlerinin yetersizliği ve enkaz altına ulaşılamaması nedeniyle gerçek sayının çok daha yüksek olduğu değerlendiriliyor.

Özellikle siyonist rejiminin ağır bombardımanı sonucu yıkılan çok katlı binaların altında hâlâ çok sayıda masumun cenazesinin bulunduğu ifade edilirken, uluslararası kuruluşların bölgeye erişimindeki kısıtlamalar nedeniyle net verilerin ortaya konulamadığı belirtiliyor.

Ateşkes anlaşmasının en kritik maddelerinden biri olan insani yardım sevkiyatlarında da siyonist terör devletinin acımasız engellemeleri yaşanıyor. Anlaşma kapsamında Gazze'ye girmesi öngörülen 139 bin 200 yardım tırından yalnızca 50 bin 636'sının bölgeye ulaşabildiği açıklandı.

Bu rakam, planlanan yardımın yalnızca yüzde 36'sına karşılık geliyor. Gazze'deki yetkililer, katil İsrail'in ablukası yüzünden temel gıda ve suya erişimin her geçen gün daha da zorlaştığını belirtirken, yardım malzemelerine yönelik bu vahşi kısıtlamaların bölgedeki insani krizi kasıtlı olarak derinleştirdiğini ifade ediyor.

Sağlık sisteminin katil İsrail tarafından büyük ölçüde çökertildiği Gazze'de, ağır yaralıların ve hastaların tahliyesi de siyonist terör devletinin engellemeleri nedeniyle sınırlı şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Verilere göre tahliye edilmesi gereken 17 bin 800 kişiden yalnızca 5 bin 836'sının bölgeden ayrılmasına izin verildi. Uzmanlar, seyahat özgürlüğüne ve tedavi hakkına yönelik bu zalimce kısıtlamaların insani krizi daha da ağırlaştırdığına dikkat çekiyor.

. Uluslararası kamuoyunun dikkatinin farklı gündemlere yöneldiği bir dönemde, siyonist terör devletinin Gazze'de işlediği savaş suçlarının sürekli gündem tutulması gerektiği vurgulanıyor.

